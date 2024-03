Obstbaumschneidekurs der Tuttlinger LandFrauen e.V.

Unter strahlend blauem Himmel fand am vergangenen Samstag ein Obstbaumschneidekurs im Garten des Obst- und Gartenbauvereins Seitingen-Oberflacht statt. Es zog zahlreiche Hobbygärtner*innen aus der Region an. Die Veranstaltung bot den Teilnehmern die Möglichkeit, Grundwissen über den richtigen Schnitt von Obstbäumen zu bekommen und praktische Fertigkeiten zu erwerben.

In einer kurzweiligen Einführung erhielten die Anwesenden grundlegende Informationen über die richtigen Werkzeuge, ihre Handhabung und den Unfallverhütungsvorschriften. Nach der Theorie begann der Referent, Herr Markus Grimm im vereinseigenen Obstgarten an einem Apfelbaum mit der praktischen Umsetzung. Bei jedem Schnitt erklärte der Referent sein Vorgehen. „Es ist wichtig, dass die Menschen die richtige Technik beim Obstbaumschnitt verstehen. Ein ordnungsgemäß geschnittener Baum trägt nicht nur zu einer reichen Ernte bei, sondern fördert auch die Gesundheit und Stabilität des Baumes!“, so der Referent. Die Teilnehmer zeigten sich begeistert von der Veranstaltung. Bei Kaffee und Kuchen im Vereinshäusle ließ man diese hochinformative Veranstaltung ausklingen.