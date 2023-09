Obst- und Gartenbauvereine auf Lehrfahrt

Der Kreisverband Tuttlingen für Obstbau, Garten und Landschaft (KOGL) hat zur dreitägigen Lehrfahrt nach Bayern eingeladen. 42 Obst- und Gartenfreunde aus elf Obst- und Gartenbauvereinen sind der Einladung gefolgt. Am ersten Tag stand die Besichtigung der Schau- und Lehrgärten mit Hofgarten und Kräutergarten der Gartenbau-Hochschule Weihenstephan-Triesdorf auf dem Programm.

Eine Führung brachte die Eindrücke und Versuche den interessierten Gästen näher. Zuvor hat sich die Reisegesellschaft im Bräustüberl beim Mittagessen gestärkt. Gegen Abend wurde das Hotel Vilstaler Hof in Landau-Rotterdorf erreicht. Bei angenehmen Temperaturen und herrlichem Spätsommerwetter ging die Fahrt am zweiten Tag in den Bayerischen Wald nach Freyung zur Bayrischen Landesgartenschau. Ebenfalls mit Führung gab es interessantes über Freyung und der LGS zu erfahren. Auf 800 Meter Höhe gab es im Burgberg einen blumigen Empfang mit verschiedenen Themenwelten. Auf dem Wiesenpark die blühenden Landschaften mit der typischen Flora und Fauna und in den Waldgärten den Bergmischwald mit den Themen Umwelt- und Naturschutz.

Am späten Nachmittag stand ein Besuch der Drei-Flüsse Stadt Passau, dem „Venedig Bayerns“ auf dem Programm. Bei der Führung durch die Altstadt mit dem Dom, Kirchen und Klöster gab es viel Wissenswertes zur Stadt, deren Kultur und Geschichte. Ein besonderer Höhepunkt war der Blick von der Veste Oberhaus, eine der größten erhaltenen Burganlagen Europas, auf Altstadt und den Zusammenfluss der blauen Donau und dem grünen Inn.

Nach dem letzten Frühstück führte die Heimfahrt nach Augsburg, eine der ältesten Städte Deutschlands. In der Altstadt findet man Gebäude unterschiedlicher Stilepochen, darunter mittelalterliche Zunfthäuser, den Dom Mariä Heimsuchung aus dem 11. Jahrhundert sowie die Basilika St. Ulrich und Afra mit ihrem Zwiebelturm. Aus der Renaissance stammt unter anderem das Augsburger Rathaus mit dem Goldenen Saal. Die Fuggerhäuser dienten als Residenz der wohlhabenden Kaufmannsfamilie Fugger. Die Fuggerei ist eine aus dem 16. Jahrhundert stammende Sozialsiedlung. 42 kleine Wasserkraftwerke tragen wesentlich zu Stromversorgung der Stadt bei.

Eine tolle Lehrfahrt mit hervorragender Unterkunft im Vilstaler Hof ging zu schnell zu Ende. Die Teilnehmer bedankten sich bei Alfred Schaz für die Vorbereitung, der guten Organisation und Reiseleitung.