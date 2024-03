Unsere Jahreshauptversammlung fand wie geplant am 14. März um 19.30 Uhr im Gasthaus Krone statt. Begrüßen konnte Srdjan Ilic zahlreiche Besucher, darunter auch unseren Bürgermeister, Herrn Kielack, unseren Vorsitzenden des Kreisverbandes Hans Weber sowie einige Gemeinderatsmitglieder. Nach der Totenehrung vernahmen die Anwesenden die Berichte der Schriftführerin und des Kassierers.

Das Jahr 2023 war für den Obst- und Gartenbauverein Gosheim ein erfülltes und aktives Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen und Initiativen. Unser neuer Vorsitzender - Srdjan Ilic - wurde gewählt. Wolfram Eickenberg haben wir in den „Gartenruhestand“ versetzt. Herr Hans Weber leitete einen informativen Schnittkurs in der Gartenanlage des OGV. Wir feierten den Tag des Baumes. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßten wir 29 Kinder zu einem kreativen Nachmittag im Obst- und Gartenbau Gosheim. Familiennachmittag - auch dieser Tradition folgen wir weiterhin. Unser Obstauflesetag fand auch in diesem Jahr wieder statt, gefolgt von einem Besuch in der Mosterei in Schömberg. Immerhin hatten wir einen Ertrag von ca. 150 l. Neben dem entspannten Beisammensein haben wir einen neuen Flyer erstellt, der unsere Aktivitäten anschaulich präsentiert. Für das kommende Jahr 2024 planen wir bereits weitere spannende Aktivitäten, darunter Schnittkurse, den Tag des Baumes und das Kinderferienprogramm. Der Kassenbericht erfolgte durch den Interim-Kassierer Franz Herberg. Der Verein hat eine positive Kassenbilanz zu vermelden, Neuwahlen standen in diesem Jahr auch an:

2. Vorstand: Karsten Simon

Kassiererin: Tanja Bader

Schriftführerin: Frauke Blank-Tillinger

Beisitzer/Beisitzerin: Daniela Weber, Elena Sadowski sowie Viktor Niederhaus

Es gab auch sehr viele Ehrungen in diesem Jahr. Diese nahm Srdjan Ilic gemeinsam mit Hans Weber vor und überreichte den zu Ehrenden entsprechende Urkunden, Ehrennadeln und Präsente. Der Abend wurde mit einem Vortrag „Streifzug durch die Natur“ von Hans Hermle beendet.