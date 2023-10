Oberbürgermeister besucht Senioren-Stammtisch

Große Begeisterung herrschte unter den Mitgliedern des wöchentlichen Seniorenstammtisches im Elias-Schrenk-Haus anlässlich des Besuchs von Oberbürgermeister Michael Beck. Die Senioren nutzten die Gelegenheit, um dem Stadtoberhaupt ihre Anliegen und Fragen vorzutragen, die dieser mit großem Engagement und Geduld beantwortete.

In einer herzlichen Atmosphäre tauschten sich die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen über eine Vielzahl von Themen aus, die ihnen am Herzen liegen. Die Gespräche drehten sich unter anderem um die Themen Taubenpopulation in der Stadt, den öffentlichen Nahverkehr und die Wasserversorgung. Der Oberbürgermeister versprach, den Senioren-Stammtisch erneut zu besuchen, dann im modernisierte CafiNo ‐ dem Nordstadt-Café im Elias-Schrenk-Haus ‐ das sich derzeit in der Endphase der Fertigstellung befinden. Die Senioren freuen sich bereits auf diesen erneuten Besuch und sind gespannt auf die neuen Örtlichkeiten.

Der Seniorenstammtisch im Elias-Schrenk-Haus ist eine Plattform für den geselligen Austausch von Senioren in unserer Stadt. Er findet jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr im CafiNo des Elias-Schrenk-Haus. Ohne Anmeldung.