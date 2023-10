Noch ein letztes Mal seinen Lebensgefährten sehen

Ein Herzenswunsch erreichte die DRK Glücksbringer: Waltraut wollte ein letztes Mal ihren Lebensgefährten in Neuburg an der Donau in Bayern besuchen. Sehr gerne erfüllten die DRK Glücksbringer diesen Herzenswunsch.

Waltraut musste wegen ihrer MS-Erkrankung in ein spezielles Pflegeheim nach Süd-Baden-Württemberg ziehen. Seit acht Jahren war das Paar getrennt. In den ersten zwei Jahren konnte sie regelmäßig mit einem normalen PKW das Pflegeheim verlassen. Ihr Lebensgefährte hatte sie in den folgenden Jahren jedes Wochenende besucht und dafür gesorgt, dass sie aus dem Pflegeheim herauskommt. Dafür hat er den langen Weg immer mit dem Zug auf sich genommen.

Im Frühjahr erhielt er die Diagnose Krebs. Diese Erkrankung und die dazugehörige Behandlung hatte dafür gesorgt, dass er Waltraut nicht mehr besuchen konnte. So konnten sich die beiden nur noch über FaceTime sehen. Den Wunsch noch einmal nach Neuburg zu fahren, haben die DRK Glücksbringer Waltraut sehr gerne erfüllt. Denn auch ihre Krankheit sorgte dafür, dass sie vor sechs Jahren zuletzt in ihrer bayrischen Heimat war.

In Neuburg angekommen hat sich das Paar als erstes in die Arme genommen und sich ein gemeinsames Mittagessen gewünscht. Nach diesem Mittagessen ist das Paar alleine eine Runde gelaufen und haben die Zeit zu zweit genossen. Danach sind wir in die Innenstadt nach Neuburg an der Donau gefahren und haben dort einen Kaffee getrunken.

Da Waltraut bettlägerig ist, musste sie liegend transportiert werden und kann nur mit einem speziellen Rollstuhl gefahren werden. Dieser Rollstuhl sorgt dafür, dass sie einigermaßen aufrecht sitzen kann ohne nach vorne oder auf die Seite zu rutschen. Unsere ehrenamtlichen Rotkreuzler werden für diese Fahrten speziell geschult. Damit wir diese Fahrten anbieten können, danken wir allen Spendern, die das DRK Glücksbringer Projekt finanziell unterstützen. Weitere Informationen unter www.drk-hausenobverena.de.