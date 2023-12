Nikolausaktion des Vinzenzvereins

Unter dem Leitwort „Freude schenken“ führt der Vinzenzverein seit Jahren eine Nikolausaktion durch. Marlene Schwer und Margit Weiler sind hierfür zuständig und stellen auch die Geschenke für die Kinder und Erwachsenen zur Verfügung.

Nicht jeder Nikolausmann besitzt auf Erden ein eigenes Heiligtum. Doch der Denkinger St. Nikolaus hat den Vorzug eine eigene Kapelle, sprich die „Nikolauskapelle im Dörfle“ zu besitzen. So ist es für ihn jedes Jahr eine Selbstverständlichkeit, dass er sein Heiligtum besucht.

Zuvor zelebrierte der Ortsgeistliche Pater Sabu zu Ehren des Heiligen einen Gottesdienst in der Kapelle. Dann wurde es etwas unruhig in dem Kapellenraum. Mit Bangen und auch Freude erwarteten hauptsächlich die Kinder den Nikolaus mit seinem Knecht. Erst als das bekannte Lied „Lasst uns froh und munter sein“ wurde die schwere Tür des Gebäudes geöffnet und der hohe Besuch trat ein. Majestätisch stand der bekannte Bischof dann vor dem Altar, begrüßte die Kirchenbesucher und verwies auf seinen Knecht, der zwei Körbe bei sich hatte.

„Doch wer bin ich und wer kennt mein Leben“ stellte der hohe Besuch die Frage. Ohne auf eine Antwort zu warten, erzählte er selbst von seiner Kindheit, angefangen in seinem Geburtsort Patara/Türkei bis hin zum Priester und Bischof von Myra. Seine Tätigkeiten, die Armen und Notleidenden zu unterstützen erzählte er im Hinblick darauf, dass die Menschen heute dies nachahmen sollen. An seinem heutigen Namenstag erinnerte er auch daran, dass hauptsächlich die Kinder ihren Namenstag nicht vergessen sollten.

In seinem goldenen Buch konnte der Bischof noch lesen, dass sich viele Menschen in der Kirchengemeinde in Denkingen einbringen. Ihnen allen sprach er ein herzliches Vergelt´s Gott aus. Großen Dank erhielt auch Pater Sabu für seine viele Arbeit. Vor allem dankte er den Schwestern, die spontan den Mesnerdienst übernommen hatten, als das Amt krankheitshalber verwaist wurde. Und da Schwester Shenna am Nikolaustag Geburtstag hat, erhielt sie die besonderen Glückwünsche des Bischofs.

Jedes Kind durfte aus den Körben von Knecht Ruprecht eine Tüte mit Köstlichkeiten holen.Vor der Kapelle erhielten die Erwachsenen ebenfalls ein Geschenk. Mit dem Liedtext „Nikolaus ist ein guter Mann“ dankten die Kinder und Gottesdienstbesucher dem Nikolaus für seinen Besuch und hofften, dass er nächstes Jahr wieder kommt.