Nikolausaktion der Bürgerstiftung Spaichingen

Mit ehrenamtlichen Helfern bereitete der Vorstand der Bürgerstiftung seine diesjährige Nikolausaktion vor. Unter fachmännischer Aufsicht von Thomas Büchle wurden am 2. Dezember circa 1000 „Bürgermännle“ kreiert und vorbereitet. Die frisch gebackenen „Bürgermännle“ wurden dann am Mittwoch, 6. Dezember, früh morgens um 6 Uhr in der Bäckerei Büchle verpackt, anschließend bekamen die Abordnungen der Spaichinger Kindergärten ihre „Bürgermännle“ vom Nikolaus und Ruprecht überreicht. Im Anschluss machten sich Nikolaus und Ruprecht auf den Weg ins Altenheim St. Josef, ins Hospiz am Dreifaltigkeitsberg und zuletzt zu dem Haus St. Agnes. In allen Einrichtungen wurden die Bewohner und die Mitarbeiter mit einem „Bürgermännle“ überrascht. Ob alt oder jung, Bewohner oder Mitarbeiter, alle haben sich sehr über die Geste der Bürgerstiftung gefreut und sich herzlich bedankt. Ein herzliches Dankeschön gilt auch in diesem Jahr wieder an Thomas Büchle für die tolle Unterstützung in dieser Aktion.

