Nicht wegwerfen ‐ reparieren

Nach der Sommerpause waren nach längerer Zeit wieder die ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Reparaturcafé zu einem Ausflug unterwegs. Treffpunkt war die Ostbaarhalle in Seitingen-Oberflacht. Von dort ging es zur Aumühle. Hier zeigte uns Klaus Wenkert seine Lanz Bulldogs. Es gab einen Sektumtrunk und Brezeln. Von der Aumühle ging es weiter Richtung Pflanzschulhütte. Am Jahrgängerbrunnen wurde noch eine kleine Zwischenrast eingelegt. Danach ging es zügig durch zur Grillstelle, in der schon ein Feuer brannte und wir unser Grillgut auf den Rost legen konnten. Nach dem Essen gab es Kaffee und Hefezopf. Am Spätnachmittag wurde der Heimweg angetreten. Solche schönen Unternehmungen fördern den Teamgeist und die Zusammengehörigkeit.

Nachhaltigkeit statt Wegwerfgesellschaft ist der Gedanke für das Diakonie-Projekt LebensWerk in Tuttlingen. Dort soll Altes oder Beschädigtes wieder funktionstüchtig gemacht werden. Betrieben wird es von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Reparaturen werden auf Spendenbasis durchgeführt und ohne Abzug für gute Zwecke an die Diakonie weitergeleitet.