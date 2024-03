Neuhausen rollt auf vier Rädern

Am Samstag fand in der Homburghalle die dritte Etappe des Inline-Löwencups 2024 statt. Einhundert junge Inline-Speedskater lieferten sich in vier Disziplinen rasante und spannende Rennen. Der SAV Neuhausen konnte als Gastgeber auch zwei Vereine aus Frankreich begrüßen. Einige Inline-Skater liefen ihren ersten Wettkampf.

Bei den jüngsten Schüler D waren für den SAV Elina Choucair und Ida Hess am Start, mit Rang 2 und Rang 4 strahlten beide am Ende mit den Pokalen und Medaillen um die Wette. Bei den Schüler C waren bei den Mädchen Emilia Große mit dem 2. Rang und Thea Hepfer mit dem 3. Rang erfolgreich, bei den Jungs konnte sich Anton Kappel sogar den Sieg in der Tageswertung erlaufen.

Die Einsteiger Kategorie der Schüler C war ausschließlich durch Neuhauser Skater besetzt: Leon Neuhaus gewann vor Mara Diener, Frida Reitebuch, Lilli Zapp und Paul Moosmann.

Einen weiteren Treppchenplatz gab es bei den Schülerinnen B: Lara Häcker belegte am Ende Rang 2, ihr folgen auf Rang 4 Ida Huber, auf Rang 8 Leonie Stehle, auf Rang 11 Karlotta Schröder, Rang 12 Lena Weinmann, Rang 13 Alicia Olier, Rang 14 Mia Rog und auf Rang 15 Katharina Müller. Auch hier waren viele Neuhauser in der Einsteigerklasse am Start: Tom Hepfer siegte, auf den weiteren Rängen platzierten sich Taisia Osadko (3), Hannah Klotz (4), Finja Gerspacher (5), Lotta Müller (6), Sami Choucair (9), Robin Miler (10) und Lenyo Ahrens (11).

Bei den Schülerinnen A mußte sich Emma Schröder ein weiteres Mal Teresa Bahner aus Großbettlingen geschlagen geben und belegte am Ende aber den hervorragenden 2. Rang. Dafür siegte bei den Schülern A Max Schlegel vor Jakob Storz, Lian Brendle wurde 6. In der Einsteigerwertung Schüler A belegte Amelie Braun am Ende den 1. Rang.

In der Altersklasse Jugend waren zwei Sportler des SAV am Start: Junes Choucair gewann die Altersklasse bei den Jungs und Melina Brendle wurde 6. bei den jungen Damen.

Der nächste Wettbewerb findet auf dem Außenkurs der Arena Geisingen statt, danach geht es nach Mannheim und Großbettlingen, das Finale findet dann im Oktober in der Arena Geisingen auf der schnellsten Inline-Speedskatingbahn der Welt statt. Wer Inline-Speedskating der Spitzenklasse in Geisingen sehen möchte kann das vom 18. bis 21.April 2024 beim Arena Geisingen International tun, wenn sich dort die Weltelite zum ersten Kräftemessen der Saison trifft.