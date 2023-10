Neuhausen ob Eck

Zwei Verletzte an Kreuzung Gehrenstraße

Neuhausen ob Eck / Lesedauer: 1 min

Zwei leicht verletzte Personen und rund 15. 000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Mittwochabend an der Einmündung der Gehrenstraße auf die Homburgstraße ereignet hat, so die Polizei.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 16:18 Von: sz