„So klingt’s im Ländle“ hat es am Wochenende bei der 25. Auflage des Volksmusiktages im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck geheißen. Nach einem verheißungsvollen Auftakt beim „Danzbodaglüha“ im Schafstall waren am Sonntag 30 Gruppen in unterschiedlichen Besetzungen zu hören. In jedem Winkel des Museumsgeländes waren Hackbrett, Zither, Geige, Tuba und Harfe zu hören. Es wurde gehupft, gesungen und getanzt.

Generalsekretär des Landesmusikrats reist für Feier an

An diesem Tag wurde gleichzeitig das 25–jährige Jubiläum gefeiert. Der Generalsekretär vom Landesmusikrat Baden–Württemberg, Harald Maier, war extra angereist, um das Ereignis zu würdigen. Das Freilichtmuseum biete eine einmalige Chance, Volksmusik und das Flair der historischen Gebäude „in einer wunderbaren Einheit“ zu präsentieren, brachten die Organisatoren das einmalige Musikereignis auf den Nenner.

Bei einem Streifzug durch das Museumsdorf überzeugten sich die Besucher von der Live–Musik ohne Lautsprecher. Aus allen Ecken und Winkeln und aus allen Häusern und Ställen konnte man die verschiedene Arten von schwäbisch–alemannischer Volksmusik und regionalen Musikstilen, aber auch Musik aus Tirol, wie sie vor hundert Jahren bei Hochzeiten, Kirbe und anderen feierlichen Anlässen gespielt wurden, hören.

Instrumentenbauer zeigen ihr Können

Wer neue Figurentänze kennenlernen und ausprobieren wollte, war beim Mitmach–Danzkurs bestens aufgehoben. Und nach so viel Anstrengung und schweißtreibenden Vergnügen schauten interessierte Besucher den Instrumentenbauern beim Entstehen von Volksmusikinstrumenten über die Schultern. Ob Lauten, Akkordeons oder Geigen, die Instrumentenbauer stellten ihre Kunstfertigkeit unter Beweis.

Während die Eltern tanzten, bastelten die wenigen kleinen Museumsbesucher unter Anleitung im Stall Haberstenweiler einfache Klang– und Musikinstrumente wie Röhrenrasseln und nahmen sie mit nach Hause. Mit einem „singenden Finale“ auf dem Dorfplatz endete der Tag.