Um verstehen zu können, wie sehr das Herz von Patrick Lauer für die Schwenninger Wild Wings schlägt, reicht ein Blick in seine Zimmer. Dort gibt es — mit Ausnahme des Fußbodens — kaum einen Quadratmeter, der nicht mit Devotionalien des Eishockey–Vereins dekoriert ist. „Das ist wie ein Museum“, bestätigt der 33–Jährige.

Patrick Lauer (Foto: privat )

Aber Patrick Lauer ist auch kein normaler Fan. „Ich bin schon verrückt. Das steckt mehr als Herzblut drin“, sagt er über seine Beziehung zu den Wild Wings. Mittlerweile hat er seinen SERC–Schrein auf ein zweites Zimmer ausgeweitet.

Und dennoch: Seine Sammlung passt auch da nicht komplett rein. „Ich habe noch jede Menge Fanartikel. Das Meiste liegt noch in den Schränken“, sagt Lauer, der allein 75 Trikots und 200 Schals der Wild Wings sein Eigen nennt.

Von den Mighty Ducks zu den Wild Wings

Beschweren darf sich aus dem direkten Umfeld wohl kaum einer. Sein Vater Hermann am wenigsten. Er stellte die Verbindung von Patrick Lauer und den Puckjägern her. „Ich habe als Vierjähriger gerne die Trickfilmserie Mighty Ducks of Anaheim geschaut.

Da hat mich mein Vater gefragt, ob ich nicht lieber richtiges Eishockey sehen will. Seitdem bin ich Fan“. Und wie: Jede seiner Eintrittskarten von den Spielen der Wild Wings hat Lauer aufgehoben. Ausgwählte Tickets schaffen als Stapel zusammen eine Höhe von 30 Zentimetern. „Die anderen liegen in einer Kiste.“

Momentan geht er zwei– bis dreimal pro Monat in die Helios–Arena, die anderen Spiele schaut er im TV. Auch wenn vieles rund um die Wild Wings professioneller geworden ist, sei es in Schwenningen doch familiär. „Im Gegensatz zu Klubs wie Berlin oder Köln sind wir doch eher der Dorfverein. Und so sollte es doch bleiben“, meint er.

Ein Teil der Sammlung von Patrick Lauer. (Foto: privat )

Nur zu gut, sind ihm noch die Zeiten im alten Schwenninger Eisstadion in Erinnerung. „Das hatte noch Gefühl. Manchmal lag Nebel über dem Eis und es war oft sehr kalt. Einmal ist meinem Vater sogar das Bier im Becher eingefroren“, erinnert er sich.

Eiskristalle im Bier und das Altbierlied aus hunderten Kehlen

An die Eiskristalle im Bier kann sich auch Uwe Schwartzkopf erinnern. Der Tuttlinger Gemeinderat geht seit 1981 zum ERC Schwenningen. „Ich war so fasziniert, dass ich seitdem keine 25 Heimspiele mehr versäumt habe“, sagt der 64–Jährige.

Die Schnelligkeit des Sports, der Kampf auf dem Eis und die Atmosphäre im Stadion: „Das alles hat mich sehr beeindruckt“, sagt der LBU–Rat, der in Tuttlingen den Donaumarkt unterhalb des Honbergs betreibt.

Uwe Schwartzkopf und seine Frau Elke zeigen einen Teil der Trikotsammlung des Tuttlinger Gemeinderats. Das Trikot Nummer 17 mit dem Sponsor Saba trug einst Jaroslav Maly. Das Heinemann-Shirt hatte Matthias Hoppe früher einmal an. (Foto: privat )

An einige Spiele kann sich Schwartzkopf noch besonders gut erinnern. Beispielsweise an ein Aufeinandertreffen mit der Düsseldorfer EG: „Da waren viele hundert Düsseldorfer in ihren rot–gelben Pullovern, die zusammen das Altbierlied anstimmten.“

Genauso wie an die Auswärtsfahrten zum Spengler–Cup nach Davos oder Gastspiele in der Liga in den 80er–Jahren. „Landshut, Rosenheim, Kaufbeuren. Da war immer viel los“, sagt Schwartzkopf, der keinen Hehl daraus macht, beim Eishockey schon so manche Träne verdrückt zu haben.

„Der Abstieg war schon hart“, sagt er. Oder der Moment, als Angreifer Wallace „Wally“ Schreiber 2005 seine Karriere beendete. „Er hat seine Schlittschuhe ausgezogen und am Bullypunkt abgestellt“, hat Schwartzkopf die Szene nach der Niederlage der Schwenninger im Play–Off–Viertelfinale gegen Bremerhavon noch in Erinnerung.

SERC–Cracks kommen bei ihm zum Einkaufen

Vielleicht ging es ihm so nah, weil er auch beruflich mit manch einem SERC–Profi zu tun hatte. Seit den 80er–Jahren war er in Schwenningen berufstätig. „Durch meinen Arbeitsplatz im City–Rondell hatte ich in den 80er Jahren viel Kontakt zu Spielern, die sehr oft zum Einkaufen kamen“, sagt Schwartzkopf, der seine Begeisterung für das Eishockey in der Familie weitergegeben hat.

Seinen Sohn Marius nahm er mit fünf Jahren erstmals mit zum öffentlichen Eistraining der Schwenninger. Der inzwischen 32–Jährige ist, so Schwartzkopf, „auch heute noch jedes Jahr stolzer Besitzer einer Dauerkarte.“ Sein Vater hat es sich nach vielen Jahren etwas bequemer gemacht. Auf die Fahrt zu den Heimspielen verzichtet er nicht. Aber: „Ich habe mir doch tatsächlich zum ersten Mal eine Sitzplatz–Dauerkarte gegönnt.“

Die Begeisterung für das Eishockey mit jemandem teilen, würde auch Patrick Lauer gerne. Der 33–Jährige ist ledig. Eine Partnerin müsste Eishockey schon mögen, sagt er. Und die Wild Wings. Denn: „Die Zimmer sehen schon extrem aus. In live ist das aber noch krasser“, meint er. Stören tut es ihn selbst nicht. „Für mich ist das Gewohnheit. Ich lebe ja drin.“

Was macht den Wild Wings-Fan aus?