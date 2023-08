Spielend durch 1000 Jahre

Obwohl die Kindheit im heute bekannten Sinne erst um das Jahr 1900 entdeckt wurde, hatten auch unsere Vorfahren bereits viel Freude an Spielen und Wettbewerben. Am Wochenende 19. und 20. August können die kleinen und auch großen Besucher „alte“ Spiele ausprobieren: Ob Sackhüpfen, Stelzen laufen, Reifen treiben oder Murmeln werfen, man kann sich im Freilichtmuseum austoben.

Unter dem Titel „Murmeln, Würfel, bunte Karten“ bieten die Mittelalterbaustelle Campus Galli Meßkirch und das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck zum dritten Mal gemeinsam eine Themenveranstaltung an.

Außerdem wird an diesem Wochenende gesponnen, gefärbt und gewaschen: Das Freilichtmuseum zeigt am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr den gesamten Entstehungsprozess von der Rohwolle bis zum Wollfaden. Eine Anmeldung ist an diesem Wochenende nicht nötig. Zu Essen gibt es die Museumswurst sowie andere Kleinigkeiten im Museumslädele.

Am 24. August können Kinder ab neun Jahren unter der Leitung von Susanne Hafner am Kurs „Korbflechten“ teilnehmen. Sie lernen das Winden, Drehen und Biegen der Weidenruten und stellen so selbst ein Körbchen her. 14 — 17 Uhr, Gebühr: 30,50 Euro pro Kind, inklusive Material, zuzüglich Eintritt. Eine Führung für Familien findet am Freitag, 25. August, um 15 Uhr statt. Eltern oder Großeltern sind eingeladen das Museum mit Ihrem Nachwuchs auf eine ganz besondere Weise kennenzulernen.

Am Sonntag, 27. August, nimmt der Dorfschullehrer die Besucher mit auf eine Zeitreise in die 1920er–Jahre. Der Lehrer berichtet nicht nur aus seinem Alltag, er weiß auch viele Geschichten über seine Schüler und die Leute aus dem Dorf. Gezahlt wird nur der Eintritt, für die Führungen fällt keine zusätzliche Gebühr an.

Anmeldung zu den Kursen und den Führungen unter Telefon 07461/9263200 oder per Mail an