Spatenstich für Breitbandausbau

Die Bürgerinformationsveranstaltung zum Breitbandausbau im Kernort Neuhausen ob Eck in der Homburghalle haben nur rund vierzig Haus- und Grundstückseigentümer genutzt, um sich über den geplanten Breitbandausbau zu informieren und Fragen zu stellen. Bürgermeisterin Marina Jung, Kämmerer Artur Muschalek und Roman Jauch als Vertreter des planenden Büros cec-Ingenieure aus Feldkirchen stellten die Pläne und das Förderprogramm Breitbandausbau „Graue Flecken“ vor.

Roman Jauch, Niederlassungsleiter aus Gesingen, stellte das Ergebnis des Markterkundungsverfahrens vor. In diesem Verfahren wurde festgestellt, dass nicht alle Hausanschlüsse - Glasfaserleitung bis ins Gebäude - gefördert werden. Jeder Grundstücks- oder Hauseigentümer wurde erfasst und in drei Kategorien eingeteilt. Ein Haus mit rotem Punkt sei nicht förderfähig, da der Download derzeit über 100 Mbit/s betrage und nicht an einer Trasse liege.

Ein oranger Punkt bedeutet, dass der Anschluss nicht förderfähig sei, aber in der Nähe einer Trasse liege, so dass eine Vorerschließung auf dem Grundstück gebaut werde. Ein grüner Punkt bedeutet, dass der Anschluss bis ins Haus förderfähig ist und gebaut werden muss. Von insgesamt 1538 Haushalten seien 337 Haushalte förderfähig (grün), 414 Haushalte mit einem Anschluss auf dem Grundstück (orange) und 787 Haushalte (rot) nicht förderfähig seien. Für diese Haushalte belaufe sich die durchschnittlichen Herstellungskosten für einen Hausanschluss rund 2.200 Euro. Diesen Betrag müssten die Grundstückseigentümer für eine Anbindung an das Breitbandnetz aufwenden. Für geförderte Hausanschlüsse sei der Anschluss kostenlos. Um den Hausanschluss und somit die tatsächliche Anbindung an das Breitbandnetz lukrativ zu gestalten, hatte der Gemeinderat beschlossen, den Eigenanteil auf brutto 990 Euro zu begrenzen.

Die darüber hinaus gehenden Haushaltsanschlusskosten werden von der Gemeinde getragen. Sollten sich Hauseigentümer nach Abschluss der Tiefbauarbeiten für einen Hausanschluss entscheiden, fielen Kosten zwischen 4500 und 5500 Euro an. Die Firma SD Fiber aus Stuttgart will mit den Tiefbauarbeiten im März beginnen. Bei einer Bauzeit zwischen vierzehn und sechszehn Monaten und geplanten Kosten von rund 4.5 Millionen Euro werden Glasfaserkabel in einer Tiefbautrasse von rund 29 Kilometern verlegt. Nach der Fertigstellung des Netzausbaus und der Dokumentation werden nochmals mindestens sechs Monate vergehen, bis der Netzbetreiber NetComBW das Glasfasernetz in Betrieb nimmt. Somit könnte das schnelle Internet den Kunden der NetcomBW im Frühjahr 2026 zur Verfügung stehen.

Die Unterlagen der Präsentation sowie die Ausblaupläne des Glasfaseranschlusses werden zeitnah auf der Homepage der Gemeinde www.neuhausen-ob-eck.de zur Verfügung stehen.