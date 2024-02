Das Southside Festival in Neuhausen ob Eck wird in diesem Jahr wieder ausverkauft sein. Davon geht Veranstalter FKP Scorpio zumindest fest aus. Der Grund für die Annahme: Der Vorverkauf für 2024 „direkt nach der letzten Edition war der stärkste in der Geschichte des Festivals“, schreibt eine Sprecherin auf Nachfrage der Redaktion. Wer noch ein Ticket will, sollte sich also beeilen.

Glamping wird immer beliebter

Immer beliebter wird es auch, sich auf dem Festival ein bisschen Komfort zu gönnen. Daher bietet der Veranstalter FKP Scorpio schon seit Jahren verschiedene Campingangebote an: von Grüner Wohnen, über bereits aufgebaute Zelte, die nur noch bezogen werden müssen, bis hin zu verschiedenen Glampingoptionen im Resort.

„Das Southside Resort gibt es bereits seit 2015 und es erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit mit mittlerweile weit über 1000 Gästen“, so die Sprecherin weiter. Daher werde das Unterkunftsangebot im Glamping-Segment jährlich weiter entwickelt.