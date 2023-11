Ski- und Wanderhütte öffnet nun auch am Dienstagnachmittag

Traditionell hat die Ski-und Wanderhütte des Schwäbischen Albvereins außerhalb der Skisaison nur an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Nun erweitert der SAV die Öffnungszeiten seiner Hütte.

In Neuhausen ob Eck und der nahen Umgebung gibt es nahezu keine Einkehrmöglichkeit am Nachmittag mehr. Dies möchten die ehrenamtlichen Helfer des Schwäbischen Albvereins Neuhausen ob Eck ändern und die Ski- und Wanderhütte immer am Dienstagnachmittag öffnen. Der SAV bietet neben Kaffee und Kuchen auch eine kleine Vesperkarte in der gemütlichen Hütte an.

Die Ski-und Wanderhütte eignet sich ideal für Senioren oder Eltern mit Kindern. Sie bietet sich aber auch für Menschen an, die im Homeoffice arbeiten und dies in einer ruhigen und zugleich abwechslungsreichen Umgebung tun wollen. Die Lokalität lädt durch die besondere Atmosphäre und die Nähe zur Natur zum Verweilen ein.

Spielmöglichkeiten für Kinder sind ebenfalls vorhanden. Auch Lademöglichkeiten für E-Bikes gibt es. Wlan ist selbstverständlich und bei schönem Wetter lockt die Terrasse. Der Zugang zur Hütte ist ebenerdig und ohne Treppe. Parkplätze gibt es ausreichend. Die Hütte liegt direkt an ausgewiesenen und markierten Wander-, Spazier- und Radwegen.