Seit 50 Jahren gehören Neuhausen ob Eck, Worndorf und Schwandorf zusammen. Anlässlich dieses Jubiläums ist ein Bildband entstanden, der dem Betrachter den Wandel der vergangenen Jahrzehnte zeigt.

„Wenn man über die 50 Jahre eine Bilanz ziehen müsste, so stelle ich fest, dass die gemeinsame Fusion ausgezeichnet gelungen ist. Neuhausen ob Eck blüht und gedeiht“, sagte Bürgermeisterin Marina Jung bei der Vorstellung des Werkes. Die Ortsvorsteher von Schwandorf und Worndorf, Günter Binder und Nicole Weikart hoben in ihren Rückblicken die Veränderungen in der Infrastruktur, Versorgung und der Vereine und Institutionen hervor.

Die Vorsitzende des Heimatvereins, Sibylle Schaz, sprach von einigen Herausforderungen bei der Erstellung des Bildbandes. Der Heimatverein war maßgeblich bei der Auswahl und Bereitstellung der historischen und aktuellen Bilder beteiligt. Vor allem Hans-Georg Stritzel hatte sich mächtig ins Zeug gelegt und in monatelanger Arbeit mit Bernd Luz und dem Kulturausschuss das Bildmaterial gesichtet und die Bildtexte verfasst.

Bernd Luz, der die Gestaltung des Bildbandes übernahm, berichtete von den vielen Sitzungen ‐ die umgerechnet weit mehr als zwei Monate am Stück in Anspruch genommen hatten. Von eingereichten rund 1400 Bilder mussten 850 Bilder bearbeitet werden. In den Bildband haben es dann 600 Bilder auf 150 Seiten geschafft. „Es ist ein schönes Buch zum Schmökern und man kann sich von alten Zeiten inspirieren lassen“, sagte Luz.

Der neue Bildband kann ab sofort im Rathaus in Neuhausen ob Eck zu den Öffnungszeiten zum Preis von 32 Euro erworben werden.