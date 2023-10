Neuhausen ob Eck

Raue Alltagskost und dampfende Maschinen

Neuhausen ob Eck / Lesedauer: 2 min

Raue Kost: Gerichte, die mittlerweile fast gänzlich vom Speiseplan verschwunden sind, kann man im Freilichtmuseum am Sonntag probieren. (Foto: Freilichtmuseum )

Jedes Jahr werden an der Rauen Kost im Freilichtmuseum Neuhausen on Eck die Feuer in den historischen Häusern geschürt: Dann brodelt, kocht und zischt es überall in den Küchen, und es gibt viele Versucherle für die Besucher. Einfache, heute fast unbekannte Rezepte werden von den Museumsmitarbeitern zum Leben erweckt ‐ und von den Museumsbesuchern gerne verspeist.

Veröffentlicht: 23.10.2023, 12:36 Von: sz