Osterprogramm im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck veranstaltet am Ostersamstag, 30. März, und Ostermontag, 1. April, Osterbräuche und Osterspiele.

Laut Ankündigung beginnt der Ostersamstag im Museum mit einer Führung ab 10.30 Uhr. Ab 13 Uhr sollen Eier nach alter Tradition gefärbt werden. Die Trachtengruppe Trossingen zeige, wie man einst sogenannte Brisilleneier gefärbt habe. Interessierte können laut Freilichtmuseum die Färbetechnik selbst ausprobieren und die Eier kunstvoll mit Pflanzenmotiven verzieren.

Diese Trossinger Tradition gehe zurück auf die Tracht der Frauen in der evangelischen Baar-Region. Teil dieser Tracht sei ein tiefblauer, fast schwarzer Rock, auch Hippe genannt. Früher wurden die Stoffe laut Museum dafür mit Blauholz eingefärbt. Blieb zur Osterzeit noch etwas von dem blauen Sud übrig, habe man damit die Eier für Ostern färben können.

Am Ostermontag bietet das Freilichtmuseum ab 11 Uhr ein Spiel- und Bastelangebot für Groß und Klein. Bei traditionellen Osterspielen - wie dem Eierlauf oder dem Eierwerfen - können die Besucherinnen und Besucher ihr Geschick testen und auch bunte Ostereier gewinnen.

Ruhiger gehe es bei den Bastelstationen im Schafstall und am Dorfplatz zu: Ostereier bemalen, Osterkerzen gestalten oder Ostereier ritzen. Der Kleintierzuchtverein Wurmlingen sei mit „Osterhasen“-Nachwuchs und Hühnern präsent und mit etwas Glück könne man Küken schlüpfen sehen.

Am Ostersamstag steht laut Museum außerdem ein Foodtruck auf dem Gelände, am Ostermontag bewirtet Yannick Traut vom Gasthaus Hotel zum Kreuz in Stetten am kalten Markt im Museumsgasthaus Ochsen. Am Backhäusle würden mit den Kindern Hefehasen gebacken und es gebe auch die traditionelle Museumswurst.

In den darauffolgenden Tagen stehen weitere Programmpunkte auf dem Plan: Am Mittwoch, 3. April, findet ab 15 Uhr eine Familienführung statt, am Donnerstag, 4. April, können Kinder in einem Kurs Nisthilfen für Vögel bauen (14 bis 16 Uhr) und am Freitag, 5. April, werden Erwachsene ins Obstbäume-Schneidens eingeweiht (14 bis 15.30 Uhr).

Ebenfalls am Freitag, 5. April, lädt die Führung „Nachts im Museum“ zu einem Ausflug in eine Welt ohne elektrisches Licht um 20 Uhr. Am Sonntag, 7. April, steht ab 10.30 Uhr eine musikalische Hausiererführung auf dem Programm. Von 13 bis 17 Uhr ist der Hausierer noch im Museumsdorf unterwegs.

Anmeldungen für Führungen und Kurse sind per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07461/926-3200 möglich. Kinder bis zehn Jahre erhalten freien Eintritt. Öffnungszeiten sind jeweils von 9 bis 18 Uhr.