Zu einer Belegung der Tuttlinger Kreissporthalle mit Flüchtlingen wird es in nächster Zeit wohl nicht kommen. Dies hat der Landkreis Tuttlingen in einer Pressemitteilung erklärt. Solange bis weitere Gemeinschaftsunterkünfte errichtet sind, springt die Gemeinde Neuhausen ob Eck ein.

Weiteres Gebäude angemietet und Container zum Aufstellen

Aktuell sind vom Landkreis zwei Gebäude im Gewerbepark Take-off in Neuhausen ob Eck zur Flüchtlingsunterbringung angemietet. 220 Flüchtlinge leben dort. Der Landkreis wird nun ein weiteres Gebäude im Gewerbepark anmieten, um dort rund weitere 80 bis 100 Flüchtlinge zeitnah unterzubringen. Zudem ist geplant, in unmittelbarer Nähe zum Gebäude Container-Module zu errichten, die der Landkreis für ein Jahr extern anmietet.

Diese Container-Module stehen voraussichtlich noch vor dem Jahresende zur Verfügung und sollen als Notunterbringung dienen, falls die Zugangszahlen weiterhin hoch bleiben. Weil der Gewerbepark im kommenden Jahr eines der derzeit mit Flüchtlingen belegten Gebäude anders nutzen will, könnten die momentan darin lebenden Migranten dann in die angemieteten Container-Module einziehen.

Neuhausen wird entlastet, wenn andere Gemeinden bereit sind

Die kurzfristig höhere Zahl an Flüchtlingen, die in Neuhausen ob Eck untergebracht werden sollen, will der Landkreis wieder reduzieren, sobald weitere Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis betriebsbereit sind, beispielsweise in Mühlheim, Fridingen und Geisingen.

Kreis setzt auf faire Verteilung auf alle Kommunen

Mit weiteren Kommunen ist der Landkreis in intensiven Gesprächen, um die Gesamtkapazitäten an Gemeinschaftsunterkünften zu erhöhen. Wichtig ist dem Landkreis eine faire und ausgewogene Verteilung der Flüchtlinge auf alle Kreiskommunen, entweder in einer Gemeinschaftsunterkunft oder im Rahmen der Anschlussunterbringung.

In einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats in Neuhausen ob Eck wurden die Planungen für den Gewerbepark Take-off vorgestellt. „Wir sind der Gemeinde Neuhausen mit Bürgermeisterin Marina Jung sehr dankbar, dass man ‐ bei aller berechtigen Sorge bezüglich den anhaltend hohen Flüchtlingsströmen ‐ Verständnis für die aktuelle Situation hat. Unser Dank gilt auch den Verantwortlichen des Gewerbeparks Take-off sowie Oberbürgermeister Michael Beck, die unserer Bitte um Unterstützung nachkommen“, unterstreicht Landrat Stefan Bär.

Belegung der Kreissporthalle wird vorerst vermieden

Und weiter: „Durch die Unterstützung der Gemeinde Neuhausen ob Eck und den Gewerbepark Take-off kann derzeit die Belegung der Kreissporthalle Tuttlingen mit Flüchtlingen vermieden werden. Damit ist dort weiterhin Schul- und Vereinssport möglich. Wir bemühen uns nach Kräften, die Belegung der Kreissporthalle zu vermeiden, benötigen dafür aber noch die Unterstützung weiterer Gemeinden.“