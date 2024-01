Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck startet mit einem neuen Gesicht ins Jahr 2024. Jochen Schicht ist dann der Museumsleiter. Der 52-Jährige bringt einiges an Führungserfahrung mit und vergleicht seine Aufgabe mit der eines Trainers. Mittelfristig hat er daher vor allem ein Ziel im Visier.

Auf Umwegen zum Museumsleiter

„Ich hatte festgestellt, dass ich gerne nochmal etwas machen möchte, das mit meinem Studien- und Promotionsfach zu tun hat“, sagt Schicht zu seinem Entschluss, sich als Museumsleiter zu bewerben. „Das Freilichtmuseum ist für einen Volkskundler eine Art Champions League, weil es so viele Themen abbildet: Essen, Arbeiten, Wohnen, Kleiden, Feiern - da ist alles drin, das macht es so spannend“, erklärt Schicht.

Zu seinem Beruf kam der promovierte Volkskundler aber auf Umwegen. Sein erster Berufswunsch war Theaterregisseur. Nach seinem Abi in Balingen und dem folgenden Zivildienst hospitierte er zunächst ein halbes Jahr am Landestheater in Tübingen. „Danach bin ich an die Uni nach Erlangen und habe das Studium der Theater- und Medienwissenschaften begonnen. Nach einem Jahr war klar, dass es nicht das Richtige für mich ist.“

Schicht leitete schon 60 Mitarbeiter

Er entschied sich für ein zweijähriges Volontariat zum Redakteur beim Zollern-Alb-Kurier in Balingen, bevor es ihn wieder an die Uni zum Studium der Volkskunde und neueren deutschen Literaturkunde nach Freiburg zog. „Mein Einstieg ins Berufsleben gelang mir dann als Leiter des Kultur- und Tourismusbüros der Stadtverwaltung Hausach im Kinzigtal. Es war damals eine schwierige Zeit, als Geisteswissenschaftler eine Stelle zu finden“, erinnert er sich.

„Nach zwei Jahren bekam ich die Möglichkeit, das Fastnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim als erster hauptamtlicher Museumschef zu leiten. Das war eine sehr lehrreiche Zeit“, sagt Schicht, der mit seiner Frau und den vier Kindern in Villingen-Schwenningen lebt.

Nach zwei weiteren Jahren wechselte er als Pressesprecher zur Stadt Rottweil, leitete später als Pressesprecher und Kulturamtsleiter der Stadt Lörrach eine Abteilung mit 60 Mitarbeitern. Beim Energieversorger ENRW in Rottweil hat er dann in den vergangenen elf Jahren die Abteilung für Kommunikation und Marketing aufgebaut.

Ein Trainer, der seine Spieler besser machen will

Nun geht es im Museum weiter. „Die erste Monate sind dazu da, erst einmal alles genau anzuschauen“, sagt Schicht zu seinem Einstieg. „Ich möchte alle Menschen rund um das Museum kennenlernen, genau wissen, wer was macht und wie die Abläufe sind.“

Nachdem es personell gesehen einige Monate schwierig war, sei das Team nun gut aufgestellt, sagt Schicht. „Ich hoffe, es bleibt so. Es muss auch in Zukunft unsere Aufgabe sein, attraktiv zu sein für Leute, die mitarbeiten wollen - ob Vollzeit oder Minijob.“ Den Eindruck, den er bisher gewonnen habe, sei, dass viele Menschen mit Herzblut dabei sind.

Das ist großartig, durch diese Menschen lebt das Museum. Jochen Schicht

Fragt man den 52-Jährigen nach seinem Führungsstil, dann beschreibt er sich getreu seinem Hobby Fußball als Trainer, der versucht, seine Spieler besser zu machen. „Der beste Museumsleiter ist nichts wert, wenn das Team dahinter nicht motiviert ist. Deswegen finde ich es wichtig, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen und es ihnen Spaß macht.“

Wunsch vom Eingangsgebäude bleibt

Von strengen Hierarchien hält er nicht allzu viel. „Ich bin ein großer Verfechter vom ,Du’. Man arbeitet so eng zusammen und wuppt gemeinsam so viele Veranstaltungen und Projekte, da finde ich das ,Du’ absolut förderlich“, erklärt er. Ebenso sinnvoll fände es Schicht, wenn das gesamte Museumsteam in Neuhausen ob Eck arbeiten könnte.

Dass das Team so zerrissen ist, finde ich nicht optimal. Jochen Schicht

Denn während die Museumshandwerker in Neuhausen sind, sitzt die Museumsverwaltung in Tuttlingen. „Ideal wäre natürlich die Realisierung des bereits vor Jahren geplanten Eingangsgebäudes, wo das ganze Team versammelt arbeiten könnte und die Besucher angemessen empfangen werden“, sagt er.

In Sachen „Ochsen“ offen für kreative Lösungen

Wohl wissend, dass es auch akute Baustellen gibt. Beispielsweise den Leerstand der Museumsgaststätte „Ochsen“. „Wir müssen schlichtweg ab April ein angemessenes gastronomisches Angebot vorhalten.“ Im Museumsladen sei bisher versucht worden, das fehlende Einkehrangebot zu kompensieren. Doch laut Schicht erwarten die Besucher mehr.

Bisher gestaltete sich die Suche nach einem Pächter schwierig. Das Angebot soll schließlich auch zum Museum passen. „Wenn die Besucher in diese bäuerliche Welt eintauchen, sind erfahrungsgemäß auch ganz einfache Gerichte ausreichend, um Bedarf und Nachfrage zu decken. „Wir müssen offen sein für kreative Lösungen.“

Wenn sich zeitnah kein Pächter für den „Ochsen“ findet, hat Schicht schon eine andere Idee: „Egal ob gastronomisch erfahren oder nicht - jeder, der sich vorstellen kann, zwischen April und November im Museum ein tägliches und natürlich passendes Angebot zu machen, darf sich gerne bei mir melden.“

Vision das Museum auch inhaltlich weiterzuentwickeln

Denkverbote gebe es auch nicht, was die Weiterentwicklung des Museums angeht, findet Schicht. „Das Museum hat noch sehr viel Potenzial“, sagt er. Zum einen könne Technik - wohl überlegt und dosiert - beim Eintauchen in die bäuerliche Welt helfen. So wie es beispielsweise beim Haldenhof Schonach bereits der Fall ist.

Aber auch inhaltlich sieht er noch Luft nach oben. „Momentan ist das bäuerliche Leben, die Landwirtschaft vor der Industrialisierung Thema. Man kann aber langfristig auch überlegen, beispielsweise die ländliche Industrialisierung in den Blick zu nehmen und sich einen Schritt näher Richtung Gegenwart zu bewegen“, erklärt Schicht.

Denn der Kreis habe sich nicht erst seit gestern zum Weltzentrum der Medizintechnik entwickelt. „Die Unternehmen haben alle klein angefangen. Vielleicht kann man eines Tages abbilden, wie das Weltzentrum aus den kleinen Werkstätten gewachsen ist.“