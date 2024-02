Cédric L’amour hatte sich im vergangenen Jahr den Bühnenauftritt beim Southside gesichert. Wer in diesem Sommer mit seiner Band dabei sein möchte, hat eine Chance über den Bandcontest von Schwäbische.de. HIER könnt Ihr Euch und Eure Band dazu anmelden.

Für Lukas (Gesang, Gitarre), Tim (Bass, Gitarre) und Alex (Schlagzeug) aus Biberach ist vergangenes Jahr ein Musikertraum in Erfüllung gegangen: Mit ihrer Band Cédric L’amour haben sie beim Southside gespielt – nicht auf dem Campingplatz, sondern auf der White Stage.

Zum Auftritt der Gewinner des Bandwettbewerbs von Schwäbische.de haben sich jede Menge musikhungriger Fans versammelt – ein Erlebnis, das lange nachwirken wird.

Einmal auf dem Southside spielen. Dieser Traum ist 2023 für Cédric L’amour als Gewinner des Bandwettbewerbs von Schwäbische.de in Erfüllung gegangen. Wer dieses Erlebnis dieses Jahr machen will, bewirbt sich schnell. (Foto: pr )

Noch bis Dienstag können sich Nachwuchsbands aus der Region für den diesjährigen Bandwettbewerb empfehlen.

Christiane Wohlhaupter hat die Vorjahressieger nach ihren Zukunftsplänen gefragt:

Lukas, Tim, Alex, wie geht es euch?

Wir sind aktuell tatsächlich etwas angeschlagen, da unser Drummer am Sprunggelenk operiert wurde und unser Sänger mit Stimmproblemen zu kämpfen hat. Abgesehen von den temporären Einschränkungen freuen wir uns aber schon wieder sehr auf die neue Festivalsaison.

Southside 2025 Karten und weitere Informationen Für das Southside-Festival haben sich vom 21. bis 23. Juni unter anderem Ed Sheeran, Bring Me The Horizon, K.I.Z., Avril Lavigne, Deichkind, Offspring ,Kontra K, Marsimoto und Ski Aggu angekündigt. Infos und Tickets unter www.southside.de.

Was macht die Kunst?

Da wir im Moment gerade leider nicht live spielen können schreiben wir viele neue Songs, von denen auch ein paar 2024 veröffentlicht werden. Es wird also auch dieses Jahr wieder neue Musik von Cédric L’amour zu hören geben.

Wie war das als Gewinner des Southside-Bandwettbewerbs?

Den Auftritt auf dem Southside 2023 haben wir alle noch sehr gut in Erinnerung. An diesem Tag ist so viel passiert und wir haben einfach nur jede Sekunde davon genossen. Auf dieser großen Bühne zu stehen, im Publikum Familie und sehr gute Freunde zu entdecken und diesen Moment mit ihnen zu teilen war unbeschreiblich schön.

Was hat sich in letzter Zeit getan?

Seit Juni 2023 haben wir uns vor allem auf unsere Musik fokussiert, uns dort weiterentwickelt und viel gelernt. Aber auch auf der technischen Seite arbeiten wir an Verbesserungen gearbeitet. So werden wir im Vergleich zum letzten Jahr 2024 mit eigenem Lichtequipment und programmierter Lichtshow unterwegs sein.

Live-Auftritte von Cédric L’amour:

Live: 16.3. Ulm, Musikmarathon

11.7. Wangen, Meet me at Sunset

13.7. Biberach, Hirschgraben

6.9. Willofs, End of Summer-Festival

Weitere Infos unter www.cedriclamour.com