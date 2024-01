Beim Neujahrsempfang in Neuhausen ob Eck hat Bürgermeisterin Marina Jung die Ehrennadel in Silber an Leonie Rösch verliehen.

Leonie Rösch aus Oberschwandorf erhielt die Ehrennadel in Silber für herausragende Leistungen im handwerklichen Bereich. Bürgermeisterin Marina Jung sagte in ihrer Laudatio, dass der berufliche Werdegang von Leonie Rösch durch einen Schicksalsschlag eine Wende erfuhr.

Nach dem Wirtschaftsabitur, einem Auslandspraktikum in Vietnam und einem Auslandsstudium in Alabama (USA) wurde im Krankenhaus von Huntsville im Oktober 2019 die Diagnose Leukämie gestellt.

Ungewisse Therapie in Freiburg

Nach der Rückreise nach Deutschland begann eine ungewisse Therapie in der Uniklinik Freiburg. Nach einer Pausierung der Therapie im Februar 2020, da keine Krebszellen mehr gefunden wurden, wurde Leonie Rösch aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen, um ganz gesund und wieder fit zu werden.

Es musste ein neuer Plan für mein Leben her. Leonie Rösch

Eine Rückkehr ins Studium war nicht mehr möglich und zuhause nur rumsitzen wollte Rösch nicht. „Es musste ein neuer Plan für mein Leben her, daher begann ich die Ausbildung zum Glaser im elterlichen Betrieb“, sagte Rösch und strahlte Zuversicht aus. Ausbilder Elmar Winter und die Kollegen nahmen Rücksicht auf die Auszubildende und sprachen ihr Mut zu.

Zahlreiche Auszeichnungen erhalten

Beim Abschluss als Glaser im Juni 2022 wurde Rösch Innung- und Kammersiegerin. Beim praktischen Leistungswettbewerb in Karlsruhe erreichte Leonie Rösch mit einem produzierten und funktionstüchtigen Fenster den ersten Platz und wurde erster Landessieger. Beim Leistungswettbewerb auf Bundesebene wurde das abfotografierte Gesellenstück bewertet.

Dabei wurde Rösch zweiter Bundessieger und erste Preisträgerin im Wettbewerb mit dem Namen „Die gute Form im Handwerk“. Rösch entschied sich Mitte 2023 für die Ausbildung zum Glasmeister in Karlsruhe. „Was die Zukunft bringt, wird man sehen. Ich habe noch keine konkreten Pläne, möchte vielleicht noch den Energieberater machen“, sagte Rösch.

Bürgermeisterin Marina Jung lobte die Zuversicht von Rösch, die bei ihrem unvergleichbaren Weg erstaunliche Leistungen erbracht habe. „Sie haben gekämpft und persönlich sowie beruflich in ihren jungen Jahren viel erlebt, aber auch viel erreicht. Anerkennung bringt die Arbeit und das eigene Gefühl, etwas Sinnvolles und Notwendiges geleistet zu haben“, fügte Jung hinzu. Mit der Urkunde, der Ehrennadel in Silber und einem Blumengebinde wurde Leonie Rösch für herausragende Leistungen geehrt.