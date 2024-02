Mit einem noch nie zuvor dagewesenen Produkt will Best Medical in Neuhausen ob Eck durchstarten. Für das Tierwohl hat das Medizintechnik-Unternehmen mit der Marke „Best Animalcare“ ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Damit können künftig verschiedene Krankheitserreger direkt beim Tierarzt festgestellt werden.

Die Idee für eine rasche Auswertung von PCR-Tests entstand letztlich aus den PCR-Tests, die millionenfach während der Pandemie bei Menschen zum Einsatz kamen. Ab sofort können sie nun mit neu entwickelten Geräten auch in der Veterinärmedizin zum Einsatz kommen.

Idee stammt vom eigenen Hund

„Bei der Entwicklung der neuen Geräte haben wir darauf geachtet, dass wir die Abstriche im laufenden Betrieb nur bei Tieren durchgeführt haben, die es auch benötigten und die ohnehin Symptome gehabt haben“, betonte Geschäftsführer Dominik Renner, der durch seine eigene Hündin auf die Idee kam.

Das Wohl der Tiere steht bei dem Neuhausener Unternehmen nicht nur während der Entwicklungsphase an erster Stelle, sondern darauf liegt generell der Fokus der zwei neuen Produkte. Die beiden Geräte ermöglichen es, die Tests direkt bei den entsprechenden Tierärzten in den Praxen auszuwerten.

Ergebnis schon nach 30 bis 40 Minuten

Daraus entsteht ein wichtiger Vorteil: „Es spart viel Zeit. Der Tierbesitzer hat damit schon nach etwa 30 bis 40 Minuten ein zuverlässiges Ergebnis. Dadurch kann dann dem Tier, falls nötig, viel schneller mit Medikamenten geholfen werden“, erklärte Renner.

Eine Neuheit in diesem Bereich. Bisher müsse der Tierarzt beispielsweise eine Probe erst ins Labor einschicken. „Dann vergehen aber bis zu vier Tagen, bis das Ergebnis da ist und in der Zeit kann sich der Zustand des Tieres unter Umständen verschlechtern“, erklärte Renner.

Am Ende des Vorgangs zeigt das Gerät an, welche Krankheitserreger und in welcher Menge sie vorhanden sind. Dominik Renner

Abstriche für die PCR-Auswertung in den Praxen können entweder über das Augen- oder Nasensekret erfolgen, aber auch über Erbrochenes, Kot oder Aftersekret. Auch eine Blutprobe ist möglich. Nachdem das Sekret oder Blut mit einer speziellen Lösung vermischt wird, kommt es zunächst in ein erstes Gerät - dem Extraktor.

Probe wird gesäubert

„Dieser ist zwar nicht zwingend nötig, aber er säubert die Probe, sodass nur noch die wichtigen für die Analyse notwendige DNA von Viren und Bakterien vorhanden sind und somit eine saubere Probe entsteht. Damit werden auch eventuelle Fehler deutlich minimiert“, betonte Renner.

Anschließend kommt diese saubere Probe in das eigentliche PCR-Gerät. Dort werde letztlich innerhalb 30 Minuten die Probe ausgewertet. „Am Ende des Vorgangs zeigt das Gerät an, welche Krankheitserreger und in welcher Menge sie vorhanden sind. Sollte ein Test falsch sein, zeigt das Gerät kein falsch positives oder falsch negatives Ergebnis an, sondern ein ungültiges Ergebnis.

Von Katzenschnupfen bis Herpes

So kann es nicht passieren, dass dem Tier beispielsweise falsche Medikamente gegeben werden, die es gar nicht braucht“, so der Geschäftsführer. Vom tödlichen Katzenschnupfen über den Herpesvirus bis hin zu den Krankheitserregern von Zecken können so eine Vielzahl an Bakterien und Viren festgestellt werden.

Eine lange Einarbeitung ist dafür nicht nötig. Dominik Renner

Best Medical hat in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Hersteller, der diese Geräte bereits für die Humanmedizin schon in Pandemiezeiten verwendete, die Software und die Oberfläche entscheidend für die Veterinärmedizin mitentwickelt.

„Die Geräte können ohne Probleme von einer Sprechstundenhilfe bedient werden. Eine lange Einarbeitung ist dafür nicht nötig. Die Probenvorbereitung dauert nicht länger als fünf Minuten“, erklärte der Geschäftsführer, der 20 Mitarbeiter im TakeOff-Gewerbepark in Neuhausen ob Eck beschäftigt.

Viel Geld in Entwicklung investiert

Von der Neuheit erwartet sich der Geschäftsführer viel. „Wir haben zum Wohl der Tiere von der Idee bis zum fertigen Produkt viel Geld in die Entwicklung der Geräte investiert. Wir erwarten uns mit diesem Produkt, dass es in der Form noch nicht auf dem Markt gibt, viele positive Resonanzen.“

Vorstellung am 21. Februar

Die Produktneuheit wird am 21. Februar in der Lounge der Helios Arena, in die Heimatstätte des Schwenniger Eishockeyteams der Wild Wings, im festlichen Rahmen vorgestellt.

„An diesem Tag gehen wir auch offiziell an den Markt mit den beiden Geräten. Dort laden wir alle Tierärzte, Veterinärämter und alle sonstigen Interessenten ein. Die Konstanzer Tierärztin Mascha Beszus als wichtige Kooperationspartnerin wird vor Ort als Referentin die Geräte präsentieren“, blickt Renner auf sein Event, für das es noch Restplätze gibt.

Zusätzlich zu den PCR-Geräten vertreibt Best Medical auch Schnelltests für Zuhause, die es im Online-Shop des Unternehmens und künftig auch bei Tierärzten zu kaufen gibt und für Katzen und Hunde angewendet werden können.