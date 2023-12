Der Hegauer Weihnachtszirkus begeistert derzeit vor allem die Kinder und ihre Eltern bei den täglichen Vorstellungen in der Margarete-Steiff-Straße in Neuhausen - so auch am vergangenen Samstag.

Traditionelle und neue Elemente kombiniert

Im beheizten Zirkuszelt bot der Zirkus Enrico die traditionellen Showelemente in der Manege. So ging es mit einer Luftakrobatin hoch hinaus bis unter die Kuppe des Zirkuszelts.

Clown Charly Montelli drehte auf lustige Weise die Musik ordentlich auf und sorgte für Partystimmung, während mehrere Kunststücke unterschiedlicher Vierbeiner das Publikum verzückten.

Feuerspucker begeistert Publikum

Die Temperatur im ohnehin schon beheizten Zirkuszelt stieg weiter nach oben als ein Feuerspucker mit meterhohen Flammen Klein und Groß ins Staunen versetzte und das Feuer letztlich schluckte.

Das Publikum fieberte zwischenzeitlich auch mit einem weiteren Künstler mit, der unter anderem sechs Stühle und einen Drucklufthammer auf seinem Kinn balancierte.

Eine Schlangenfrau verdrehte und verbog außerdem ihren Körper in beeindruckende Posen. Egal welche Nummer - dem Publikum gefiel die rund zweistündige und kurzweilige Zirkusshow in Neuhausen in dem weihnachtlich geschmückten Zirkuszelt, das auch im Dunkeln von außen in Kombination mit den Lichtern und dem Schnee ein Blickfang darstellt.

Die ersten beiden Vorstellungen hätten allerdings deutlich mehr Zuschauer verdient gehabt.

Bis 10. Dezember in Neuhausen

Noch bis einschließlich Sonntag, 10. Dezember, gastiert der Hegauer Weihnachtszirkus in Neuhausen jeweils um 16 Uhr.