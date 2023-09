Kriminalität steigt in einigen Bereichen

Der Gemeinderat hat die Kriminalstatistik 2022 für die Gesamtgemeinde Neuhausen ob Eck zur Kenntnis genommen. Der stellvertretende Leiter des Polizeipostens Mühlheim an der Donau, Johannes Zepf, stellte die unterschiedlichen Straftatenbereiche sowie deren Aufklärung vor.

Die Zahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr in einigen Bereichen rasant an. Zurückzuführen sei das, so Zepf, vor allem durch die Coronabeschränkungen und den Ausfall des Southside Festivals im Jahr 2021. So erhöhten sich die Straftaten von 59 auf 203 um 300 Prozent. Die Straftat gegen sexuelle Selbstbestimmung stieg von null auf sechs um 600 Prozent, wobei sexuelle Belästigung die Hälfte der Fälle und zwei Fälle Verbreitung pornografischer Schriften waren.

Die Aufklärungsquote sank von 72,9 Prozent im Jahr 2021 auf 48,3 Prozent in 2022. Markant stiegen die Fälle von gefährlicher Körperverletzung von null auf sieben Fälle an. Bei den Diebstahldelikten erhöhte sich die Anzahl um über 600 Prozent von zwölf auf 92 Fälle. Auch die Zahl der Rauschgiftdelikte stieg von zwei auf acht Fälle. Auch die Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum (13 Fälle) sowie Gewalt gegen Polizeibeamte (zwei Fälle) nahmen zu. Die Zahl der Asylbewerber/Flüchtlinge, die eine Straftat begangen hatten, nahm zwar zu, im Jahr 2021 wurden aber keine Straftaten bekannt. Im Großen und Ganzen liege die Gemeinde im normalen Kriminalitätsbereich und die Bürgerinnen und Bürger könnten sich sicher fühlen, sagte Zepf.

Der Gemeinderat stimmte der Lieferung und Montage eines Pop (Point of Presence) durch die Firma Breitband Technik Deutschland aus Flensburg zu einem Angebotspreis von 166.500 Euro einstimmig zu. Der Pop dient im Rahmen des Breitbandausbaus in Neuhausen ob Eck als Zugangsknoten und ist als Übergabepunkt ein physischer Knotenpunkt innerhalb eines Kommunikationssystems. Der Ort des Pop soll in der Nähe der Homburgschule gebaut werden.