Jubiläumsfest der Musikkapelle Neuhausen ob Eck

Die Musikkapelle Neuhausen lädt im Jahr des 125–jährigen Vereinsjubiläums von 22. bis 24. Juli zum traditionellen Sommerfest an der Homburghalle ein. Der Samstagabend verspricht Partystimmung pur. Aufgeheizt durch DJ Marv , läutet die Deienmooser Gretle Band ab 19.30 Uhr eine ausgelassene Jubiläumsparty. Besucher in Drindl und Ledehose dürfen sich über ein besonderes Jubiläumsgeschenk freuen, erhalten Sie mit dem Eintrittspreis in Höhe von acht Euro zusätzlich noch ein Freigetränk (unter 16 Jahren ist der Eintritt frei). Ein kulinarischer als auch musikalischer Leckerbissen bereitet der Frühschoppen am Sonntagmorgen ab 11.00 Uhr der durch den Musikverein Kreenheinstetten zünftig und schwungvoll begleitet wird. Nach einem abwechslungsreichen Nachmittagsprogramm für Groß und Klein mit Kinderschminken, Riesenseifenblasen sowie den original „Neuhauser Egerländer“, lassen die Gastgeber am Sonntagabend die Gastgeber den Tag musikalisch ausklingen.

Die Festbesucher können sich am Montag bereits beim Mittagstisch mit Putengeschnetzeltem, Bauernbratwurst oder vegetarischen Gemüsemaultaschen ab 11.30 Uhr stärken, bevor man sich beim Feierabendhock ab 17 Uhr für einen anstrengenden Arbeitstag belohnen darf. Die Jugendkapelle Neuhausen und die Musikvereine aus Schwandorf und Wehingen sorgen neben Hackepeter, Grillwurst und Bier für einen gelungen Feierabend. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Homburghalle statt.