Es geht voran auf der Großbaustelle von Karl Storz im Gewerbepark Take-off in Neuhausen. Nach der abgeschlossenen Aufstockung des Gebäudeteils TO 83 stehen nun die Rohbauarbeiten für die neuen Produktionsgebäude TO 85 und 87 an. Aufgrund der in der Baubranche herrschenden Herausforderungen wird der Bezug für den Neubau allerdings erst Ende 2026 möglich sein.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Nachfrage wird aktuell der bestehende Standort mit dem Logistikcenter und Arbeitssitz für weitere Fachbereiche erweitert, um dort ab 2026 auch die Produktion zu vereinen.

Der Neubau ist das größte Bauprojekt in der Firmengeschichte. (Foto: Karl Storz )

Etliche Bagger haben in den vergangenen Wochen die großen, freien Flächen auf dem Gelände von Karl Storz bearbeitet. Die Arbeiten kamen gut voran, gestalteten sich aber laut Projektleiter Frank Stock aufwändiger als gedacht.

Weitere Etagen ab Anfang 2024

Nichtsdestotrotz sind inzwischen die beiden riesigen Gruben, die noch vor ein paar Wochen zu sehen waren, verschwunden. Jetzt kann mit den Fundamentarbeiten begonnen werden. Je nach Witterung erfolgt der Bau weiterer Etagen ab Anfang 2024, wie das Unternehmen mitteilt.

An anderer Stelle sind dagegen im Sommer schon die ersten Teams eingezogen. Und zwar in den Anbau des Gebäudes TO 83. Dazu gehören beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Global Manufacturing Engineering & Opex.

Deren Leiterin, Kamilla König-Urban, zieht nach drei Monaten ein erstes Fazit: „Seit dem ersten Tag fühlen wir uns wohl und freuen uns sehr, dass endlich große Teile des Teams an einem Ort vereint sind.“

Synergien besser nutzen

Die engere Zusammenarbeit befruchte auch die Arbeitsprozesse: „Wir können Synergien besser nutzen und die Zusammenarbeit intensivieren. Auch der Austausch mit anderen Abteilungen vor Ort, die für unsere Abläufe wichtig sind, hat sich verstärkt und ist von unschätzbarem Wert für die Lösung globaler Herausforderungen rund um Lieferketten, Produktions- und Ablaufprozesse.“

Bis Ende des Jahres werden insgesamt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Anbau umgezogen sein. Im weiteren Baufortschritt sind zudem neue Erholungs- und Grünflächen sowie eine größere Kantine geplant.

Zusätzliche PV-Anlagen geplant

Darüber hinaus wird der Standort unter ökologischen Gesichtspunkten weiter ausgebaut, sodass mittels zusätzlicher PV-Anlagen noch mehr grüne Energie gewonnen werden kann, um den eigenen CO2-Fußabdruck weiter konsequent zu reduzieren.

Aktuell erzeugt Karl Storz eigenen Angaben zufolge in der Region Tuttlingen pro Jahr rund eine Million Kilowattstunden an regenerativem Strom. Was in etwa dem Bedarf von 222 Vier-Personen-Haushalten entspricht.

Kein konkreter Zeitplan für Umzug

Neben der Aufstockung der TO 83 ist auch das West-Tor fertiggestellt, so das Unternehmen weiter. Auch die neue Technikzentrale steht bereit und wartet lediglich auf die Inbetriebnahme.

Die Voraussetzungen für die Produktionsgebäude TO 85 und TO 87 sind damit geschaffen. Nach der Fertigstellung des Neubaus sollen insgesamt rund 2200 Personen am Standort Neuhausen tätig sein ‐ davon etwa 1000 im produzierenden Bereich.

Das bisher größte Bauprojekt

Einen konkreten Zeitplan, wann welche Abteilung umzieht, gibt es noch nicht. „Die Erweiterung ist das in der Geschichte von Karl Storz bisher größte Bauprojekt. Wir gehen daher sehr gewissenhaft vor“, erklärt Frank Stock.

Die Qualität und das Ergebnis seien entscheidend und nicht ausschließlich die Geschwindigkeit des Projekts. Darüber hinaus gebe es leider eine Vielzahl von äußeren Faktoren ‐ wie die Verfügbarkeit von Handwerkern, Fremdfirmen und Baumaterialien ‐ die das Unternehmen nur bedingt beeinflussen könne und die den Baufortschritt deutlich erschweren.