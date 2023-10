Gemeinderat Neuhausen

Breitbandausbau nimmt nächste Hürde

Neuhausen ob Eck (wr) ‐ Nachdem der Gemeinderat der Lieferung und Montage eines POP (Point of Presence) zugestimmt hatte, folgte mit der Vergabe der Tiefbauarbeiten einschließlich Materiallieferung ein weiterer Schritt für den Breitbandausbau in Neuhausen ob Eck. Trotz der bundesweiten Ausschreibung hatten lediglich drei Firmen ein Angebot abgegeben. Der Gemeinderat erteilte einstimmig der Firma SD Fiber aus Stuttgart den Auftrag, die Tiefbauarbeiten einschließlich Materiallieferung zum Angebotspreis von 4.486 Millionen Euro durchzuführen.Roman Jauch vom planenden Ingenieurbüro cec Ingenieure aus Feldkirchen ging auf die Förderung der Hausanschlüsse in der Gesamtgemeinde ein. Beim Ausbau des Breitbandnetzes wurde ein Markterkundungsverfahren durchgeführt. In diesem Verfahren wurde festgestellt, dass nicht alle Hausanschlüsse ‐ Glasfaserleitung bis ins Gebäude -gefördert werden. Dies treffe hauptsächlich auf den Kernort Neuhausen ob Eck zu. Von insgesamt 1538 Haushalten seien 414 Haushalte nicht förderfähig. Für diese Haushalte belaufe sich die durchschnittlichen Herstellungskosten für einen Hausanschluss auf 2.200 Euro. Diesen Betrag müssten die Grundstückseigentümer für eine Anbindung an das Breitbandnetz aufwenden. Für geförderte Hausanschlüsse sei der Anschluss kostenlos. Um den Hausanschluss und somit die tatsächliche Anbindung an das Breitbandnetz lukrativ zu gestalten, schlug die Verwaltung vor, dass ein Teil der Haushaltsanschlusskosten von der Gemeinde getragen werden sollte. Deshalb schlug die Verwaltung ein Eigenanteil von brutto 990 Euro vor. Eine Teil-Refinanzierung der Ausgaben der Gemeinde könne durch die Einnahmen aus der Verpachtung des Glasfasernetzes an die NetCom erfolgen. Durch die Verpachtung werde ein Teil des der Gemeinde verbleibenden Aufwands refinanziert, allerdings über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren. Für einen gebuchten Vertrag würden jährliche Pachteinnahmen von rund neunzig Euro erwartet. Sollten sich Hauseigentümer nach Abschluss der Tiefbauarbeiten für einen Hausanschluss entscheiden, fielen Kosten zwischen 4.000 und 5.000 Euro an. In Schwandorf und Worndorf werden aufgrund der bisher schlechten Internetverbindungen alle Hausanschlüsse mit Ausnahme der im Neubaugebiet „Breite III ‐ Innenring“ in Schwandorf gefördert. Außerdem beschloss der Gemeinderat einstimmig, beim Erwerb eines Baugrundstückes oder eines Gewerbegrundstückes zum „regulären“ Bauplatzpreis auf eine Erhebung eines Eigenanteils für die Herstellung eines Breitbandnetz-Hausanschluss zu verzichten.

Weitere 40 Flüchtlinge angekündigt

Neuhausen ob Eck (wr) ‐ Bürgermeisterin Marina Jung gab bekannt, dass derzeit 170 Flüchtlinge im Gewerbepark „Take off“ untergebracht sind. In der kommenden Woche werden nochmals 40 Flüchtlinge zugewiesen. Die Gemeinde erhielt einen Entlastungsbeitrag von 3. 091 Euro für die Flüchtlinge.

Bauhof bleibt zuständig für Friedhof

Neuhausen ob Eck (wr) ‐ Die Bestattungsleistungen auf den Friedhöfen in Neuhausen ob Eck werden durch Mitarbeiter des Bauhofes weiterhin durchgeführt. Das teilt die Gemeinde nach einer Gemeinderatssitzung mit.

Vorbereitungsklasse für Flüchtlinge

Neuhausen ob Eck (wr) ‐ Die Vorbereitungsklasse für Flüchtlinge (VKL) hat seit Beginn des Schuljahres ihren Betrieb aufgenommen. Darüber informiert die Gemeinde in einer Gemeinderatssitzung.