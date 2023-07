Führungen und Lesung im Freilichtmuseum

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck biete am Sonntag, 23. Juli, um 10.30 Uhr eine öffentliche „Klassische Führung“ an, in der die Besucher die wichtigsten Orte und Themen des Museums kennen lernen können. Am Donnertag, 27. Juli, dreht der Dorfpolizist um 15 Uhr seine Runden durch das Museumsdorf und unterhält das Publikum mit Geschichten und Erlebnissen aus seinem Dienstalltag. Bei beiden Führungen fällt außer dem Museumseintritt keine zusätzliche Gebühr an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ebenfalls am Sonntag, dem 23. Juli 2023 findet unter dem Titel „Erzählte Umschwünge“ eine Lesung Art statt. Christof Heppeler und Jeremias Heppeler präsentieren lustige, kuriose und anspruchsvolle Anekdoten, Stories und Erzähler, die einen Umschwung vom Alltagsgeschwätz zu gesprochener Literatur zeigen. Der Nachmittag wird somit selbst zu einer vielstimmigen Erzählung.

Die Lesung beginnt um 15 Uhr bei der Säge im Schwarzwaldbereich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Jeremias Heppeler lebt als Autor und Künstler in Fridingen. Sein aktuellster Text ist das Theaterstück „Die ganze Hand — Eugen Bolz. Politiker und Widerständler“. Er wurde in der Inszenierung des Theater Lindenhof Melchingen jüngst für den „Monica Bleibtreu Preis“ an den Privattheatertagen Hamburg in der Kategorie „Zeitgenössisches Drama“ nominiert.

Ausblick in den August: Vom 8. bis zum 13. August steht das Freilichtmuseum ganz im Zeichen von Märchen. Ein buntes Programm mit Märchenerzählern, Hexe Raija, Bastelspaß, Stockbrot backen und Puppentheater. Jetzt schon vormerken. Das jeweilige Tagesprogramm zur Märchenwoche findet sich unter www.freilichtmuseum–neuhausen.de im Veranstaltungskalender.