Freilichtmuseum sucht Teilnehmer für Tuchmarkt

„Fasern, Stoffe, Tücher - Auf Tuchfühlung mit der Zeit“ heißt das Motto des diesjährigen Tuchmarkts im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck am Sonntag, 1. September. Passend zum Jahresthema „Textil“ werden ab sofort Händlerinnen und Händler gesucht, die ein breites Spektrum an hochwertigen Stoffen und Tüchern präsentieren möchten. Dies schreibt die Museumsleitung in einer Pressemitteilung.

Doch nicht nur Händler sind willkommen - auch Maler, Malerinnen, Autoren, Verlage, Spinngruppen, Weber, Weberinnen, Schneider, Schneiderinnen, Stoffläden sowie Liebhaber von Handarbeiten sind eingeladen, ihre Kreationen zu präsentieren und zu verkaufen.

Der Tuchmarkt bietet eine Plattform für alle, die sich für traditionelle und zeitgenössische Textilien interessieren. Neben einer vielfältigen Auswahl an Stoffen und Tüchern werden auch Produkte aus den Bereichen Filzen, Stricken, Occhi, Sticken, Patchwork und verwandte Handarbeiten präsentiert. „Es soll eine lebendige Atmosphäre geschaffen werden, die zum Austausch von Ideen und zu Inspirationen einlädt,“ sagt Henriette Fleck, Mitorganisatorin des Neuhauser Tuchmarkts.

Teilnehmer und Teilnehmerinnen können sich ab sofort für einen Standplatz bewerben. Kurzwarenhändler sind ebenfalls herzlich eingeladen, ihre Produkte zu präsentieren und zum Verkauf anzubieten.

Wer Interesse hat, kann sich direkt bei Henriette Fleck melden per Mail unter [email protected] oder unter der Telefonnummer 01511/1226996.