Freilichtmuseum öffnet Türen für drei Veranstaltungen

Ein Theaterstück über einen Erbschaftsstreit, ein Kochkurs und ein Dorfpolizist aus dem 19. Jahrhundert: Im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck gibt es am Wochenende gleich drei Veranstaltungen.

Seit März probt die Seniorentheatergruppe „Theater Freilich“ des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck ihr neues, selbsterstelltes Stück „Zu guter Letzt“. Darin geht es um einen Familienpatriarch, der nach einem Schlaganfall in den letzten Zügen liegt. Das Zusammentreffen der Familie gestaltet sich infolge dessen als wenig harmonisch. Trotz des ernsten Themas kommt der Spaß nicht zu kurz. Regie und Text verantwortet die Theaterpädagogin Lilo Braun, unterstützt von der Regieassistentin Diane Kopp. Karl–Werner Späth untermalt das Theaterstück musikalisch.

Am Samstag, 16. September, und am Sonntag, 17. September, um jeweils 16 Uhr finden vor dem Bärbelehaus zwei Vorführungen des Theaterstücks statt. Bei langanhaltendem Regen fällt die Aufführung aus. Zuschauer zahlen nur den Museumseintritt, die Vorstellung selbst ist kostenlos. Die Anmeldung ist möglich unter der Telefonnummer 07461/9263200 oder per Mail an [email protected].

Ebenfalls am 16. September finden von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr zwei Kurse mit dem Titel: „Gutes aus dem Garten — Einkochen“ statt. Ingrid Kümpflein erklärt, wie die Menschen früher Lebensmittel haltbar machten, als es noch keine Kühl– und Gefrierschränke gab. Einkochen ist nicht nur praktisch, sondern kann auch lecker und kreativ sein.

Eine Anmeldung ist erforderlich (Telefon 07461/9263200 / Mail [email protected]). Die Gebühr beträgt 26,50 Euro. Um Mitnahme von Schürze, Schneidebrett, Schneidemesser, Küchentuch und Tasche wird gebeten.

Am Sonntag, 17. September führt der Dorfpolizist um 12:30 Uhr durchs Museum. Er nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert und erzählt von seinen vielen Aufgaben, darunter auch einiges an Klatsch und Tratsch.

Die Führung ist kostenlos, es fällt nur der reine Museumseintritt an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.