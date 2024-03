Folk-Rock aus dem Schwabenland

Der Schwandorfer Förderverein präsentiert am Samstag, 6. April, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Schwandorfer Bürgersaal die Schwäbische Folk-Rock-Band „Wendrsonn“. Nach ein paar ruhigen Jahren möchte der Verein einem breiten Publikum wieder ein besonderes Highlight bieten.

Wendrsonn ist laut Ankündigung die „Schwabenrockband Nummer eins“. Mit ihrem energiegeladenen Folk-Rock-Crossover habe sie ein ganzes Genre wiederbelebt und dabei neue musikalische Standards definiert. Hunderte Konzerte, TV- und Radioauftritte, zigfach ausgezeichnet, sechs CD-Produktionen und mehrere Jahre in Folge Top 50 bei der SWR-Hitparade zählen zu ihrem Portfolio.

Rotzfrech und charmant lassen es Sängerin Anke Hagner und ihre Jungs krachen und werfen dabei jede Menge Klischees über Bord, heißt es weiter. Kabarettistische Elemente vereinen sich mit tragisch-komischen Momenten, wenn Sänger und Songschreiber Markus Stricker aus dem Nähkästchen plaudert und wie Rumpelstilzchen über die Bühne hüpft, während Teufelsgeiger Klaus Marquardt sich die Seele aus dem Leib fiedelt. Anke Hagner verzaubert ihre Zuhörer nicht nur stimmlich und verkörpert im Zusammenspiel mit Markus Stricker das kreative Frontduo. Wendrsonn liefern laut Ankündigung augenzwinkernd den ultimativen Soundtrack zum neuen schwäbischen Selbstverständnis.

Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro per Online-Bestellung an [email protected], Betreff: „Kartenbestellung für Schwoba Folk Rock am 6.4.24“, Überweisung auf das Konto des Fördervereins Schwandorf, IBAN: DE65 6439 0130 0221 4790 07, Volksbank Tuttlingen. Karten an der Abendkasse kosten 22 Euro.