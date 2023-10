Dass Ed Sheeran, Avril Lavigne und Bring Me The Horizon Headliner des Southside-Festivals 2024 sind, hat Veranstalter FKP Scorpio bereits verkündet. Am Donnerstag gibt er nun 38 weitere Acts bekannt, die vom 21. bis 23. Juni 2024 in Neuhausen ob Eck auf den Bühnen stehen werden. Und auch, wer wann spielen wird, steht fest.

Drei Headliner sind noch top-secret

„Den tosenden Auftakt des legendären Freitagabends gibt's mit Bring Me The Horizon, The Offspring und Giant Rooks“, teilt FKP Scorpio mit. Ed Sheeran wird sich am Samstag die Ehre geben. Ebenfalls am zweiten Festivaltag auftreten werden demnach The National und Kontra K.

„Avril Lavigne und K.I.Z sorgen am Sonntag für einen unvergesslichen Southside-Abschluss! Ebenso unvergleichlich wird's mit Sido und unserem letzten geheimen Headliner“, so der Veranstalter weiter. Denn an jedem Tag gibt es noch einen Headliner, der noch nicht bekanntgegeben ist.

Weitere Acts, die beim Southside spielen werden sind The Hives, Marsimoto und Sum 41. Ebenfalls mit dabei sind Rapper Pashanim, The Kooks und Fontaines D.C. sowie Jungle und Brutalismus 3000.

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys gehören ebenso zur zweiten Bandwelle wie The Gaslight Anthem und Bury Tomorrow.

Von Simple Plan bis Lari Luke

„Simple Plan beschreiben mit ihrem Hit ,Summer Paradise’ unseren Southside-Festivalground bereits treffend“, kündigt FKP Scorpio eine weitere Band für 2024 an. Zudem an Bord sind Leoniden, makko und Ski Aggu. Abrgerundet wird die Bekanntgabe der Acts mit folgenden Künstlern: $oho Bani, Grossstadtgeflüster, Frank Carter & The Rattlesnakes, High Vis, Alice Merton, Paula Hartmann, Montreal, Ennio, Bruckner, Team Scheisse, Missio, Boston Manor, Cari Cari, Dilla, Deine Cousine, Lari Luke, Revөl und The Mysterines