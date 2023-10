Neuhausen ob Eck

Erster gemeinsamer Skibasar von drei Skivereinen

Neuhausen ob Eck / Lesedauer: 1 min

Die drei Skivereine aus Fridingen, Mühlheim und Neuhausen ob Eck veranstalten gemeinsamen am Samstag, 28. Oktober, einen großen Skibasar in der Homburghalle in Neuhausen ob Eck .

Veröffentlicht: 23.10.2023, 11:31 Von: sz