Foodtruck soll für die Gaststätte „Ochsen“ einspringen

Nicht mehr lange, dann öffnet das Freilichtmuseum in Neuhausen wieder seine Tore. Während das Programm steht, gibt es nach wie vor einen Knackpunkt: Es fehlt noch immer ein Pächter für die Gaststätte „Ochsen“. Bis dieser gefunden ist, wird nun - zumindest für die Wochenenden - nach einer anderen Lösung gesucht.

Auf 18 Hektar können Besucher das Museumsdorf und derzeit 25 historische Gebäude aus den Regionen Schäbische Alb, Schwarzwald, Hegau, Baar, Oberer Neckar und Bodensee entdecken. An die 60.000 Menschen tun dies jährlich in der Zeit von April bis November.

Eine ganze Saison ohne Gastroangebot

Frische Luft und Bewegung machen hungrig. An der Lokalität fehlt es dem Freilichtmuseum dabei nicht. Der „Ochsen“ ist mit das erste Gebäude, das Besucher zu Gesicht bekommen, wenn sie das Museumsgelände besuchen. Nur die Sache mit dem Pächter zieht sich seit geraumer Zeit.

Dort, wo eine Speisekarte hängen sollte, ist bei der Museumsgaststätte „Ochsen“ eine Anzeige, in der nach einem neuen Pächter gesucht wird, zu finden. (Foto: Linda Seiss )

„Wir waren jetzt eine ganze Saison ohne Gastronomieangebot“, sagt Museumsleiter Jochen Schicht. In der vergangenen Saison diente hauptsächlich der Museumsladen zur Kompensierung des fehlenden gastronomischen Angebots. „Das ist aber keine Dauerlösung. Wir sind eine Freizeiteinrichtung und da erwarten die Gäste auch zurecht ein gastronomisches Angebot.“

Langer Atem gefordert

Gespräche mit potenziellen Pächtern gab es zwar, doch ein passender Gastronom wurde bisher noch nicht gefunden. „Da liefert die Situation in der Gastronomie allgemein natürlich derzeit auch keine Steilvorlage für uns“, sagt Schicht unter anderem mit Blick auf den Personalmangel.

Dass es sich beim „Ochsen“ um eine „tolle Location mit Potenzial“ handle, hätten Interessenten schon mehrfach bestätigt. „Aber die Konditionen in der Gastrobranche sind generell schwierig, da brauchen wir eben einen längeren Atem als gehofft“, so der Museumsleiter.

Eine neue Idee muss her

Um den Museumsbesuchern dennoch etwas anbieten zu können, dass über ein Pärchen Landjäger mit Brot hinausgeht, gibt es eine andere Idee. „Wir suchen jemanden, der mit seinem Foodtruck oder Imbisswagen an den Wochenenden und möglicherweise während der Schulferien Hunger und Durst unserer Gäste stillt“, sagt Schicht. Denn zu diesen Zeiten sei das Museum am besten besucht.

25 historische Gebäude, verteilt auf 18 Hektar, können im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck entdeckt werden. (Foto: Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck )

Der mobile Museumskiosk könnte beispielsweise nahe dem Schafstall aufgestellt werden. Das hätte den Vorteil, dass dort auch Toiletten in der Nähe sind. Prinzipiell zeigt sich Schicht aber offen, was den Standort angeht. „Wir würden das Museum mit dem Interessenten abgehen und schauen, was strategisch am besten geeignet ist“, erklärt er.

Neue Saison beginnt am 30. März

Inzwischen ist auch das Programm für die neue Saison gedruckt. Am Samstag, 30. März, geht es in Neuhausen ob Eck wieder los. „Große Veranstaltungen wie der Fuhrmannstag im Juli oder die Kirbe Anfang Oktober sind natürlich wieder dabei. Aber wir haben auch eine neue Sonderausstellung, bei der die Besucher aktiv mitmachen können“, sagt er. Und wenn alles gut läuft, haben sich auch Interessenten für einen mobilen Museumskiosk bei ihm gemeldet.