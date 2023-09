Dunkler Kombi drängt Auto gegen Leitplanke

Am Mittwochabend ist eine 26–jährige VW–Fahrerin auf der Bundesstraße 311 beim Überholvorgang gegen eine Leitplanke gedrängt worden. Die 26–Jährige fuhr nach Mitteilung der Polizei gegen 19.30 Uhr von Meßkirch in Richtung Tuttlingen und scherte aus, um die vorausfahrenden Autos zu überholen. Auf Höhe eines dunklen Kombis scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus und drängte die VW–Fahrerin in den linken Grünstreifen. Dabei geriet der VW an die Leitplanke und es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Der Fahrer des dunklen Kombi setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461/9410, in Verbindung zu setzten.