Der Southside-Veranstalter FKP Scorpio beschenkt seine Festival-Fans: Am Dienstag hat er 27 weitere Acts für die 2024er Auflage bekanntgegeben. Vom 21. bis 23. Juni mit als Headliner dabei sind Deichkind, Ayliva und Turnstile. Zudem gibt es die Info, dass bald schon die Preisstufe der Tickets steigen wird.

Veranstalter verteilt musikalische Geschenke

„Wir haben eine große Menge an musikalischen Geschenken für euch verpackt, ihre Schleifen glattgezogen und alles fein säuberlich unter dem Southside-Weihnachtsbaum gestapelt: Mit 27 neuen Acts macht die Bescherung doch gleich 27 mal mehr Spaß“, schreibt FKP Scorpio am Dienstagmittag. Für den Freitag stehen neben Deichkind als Hedliner noch Feine Sahne Fischfilet, Adam Angst, IDKHOW, Booka Shade und Buntsprecht auf dem Zettel.

Preisstufe steigt am 22. Dezember

Für Samstag gibt der Veranstalter neben Headliner Ayliva auch Idles, Silverstein, Noga Erez, Paula Carolina, Me First & The Gimme Gimmes, Stella Bossi, Ritter Lean und The Reytons als Acts bekannt. Am Sonntag werden neben Turnstile auch Tom Odell, Bombay Bicycle Club, Danko Jones, The Subways, Fatoni, Karoe, Enno Bunger, The Last Dinner Party, Becky Hill, Fast Boy und Aaron auf den Bühnen im Gewerbepark Take-off in Neuhausen ob Eck stehen.

Noch bis zum 22. Dezember, 12 Uhr, läuft die aktuelle Preisstufe, in der der Festivalpass 259 Euro kostet. Danach wird er laut Veranstalter 279 Euro kosten.

Zur Erinnerung: Bei den vorherigen Bandwellen sind Acts wie Bring Me The Horizon, Ed Sheeran, Avril Lavigne, K.I.Z, The Offspring, Kontra K und Sido angekündigt worden. Das Festival findet vom 21. bis 23. Juni im Gewerbepark Take-off in Neuhausen ob Eck statt und konnte 2023 etwa 60.000 Besucher zählen. Gespielt wird auf vier Bühnen - der Red, der Blue und der Green Stage sowie im White Tent.