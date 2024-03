Das Southside Line-up um Headliner Ed Sheeran, K.I.Z, Bring Me The Horizon, Avril Lavigne und Deichkind ist komplett. Insgesamt stoßen noch sieben weitere Bands zu dem Festival in Neuhausen ob Eck dazu.

Diese Bands kommen dazu

Allen voran die Band Editors: Die Briten machen dunkel-brütenden Indie-Rock und das bereits seit über 20 Jahren. Auch Glockenbach wird beim Southside-Festival auf der Bühne stehen.

Sie haben mit ihrer Fusion aus Electro und Pop bereits ein Millionenpublikum erreicht. Weiter geht es mit Sea Girls: Die Londoner Indie Rock-Formation wird nur wenige Tage vor ihrem Auftritt beim Southside ihr Album „Midnight Butterflies“ veröffentlichen.

Mit dabei ist auch die Band Sprints. Die Band aus Dublin ist bekannt für ihren intensiven Alt-Rock. Auch der Kanadier Nicholas Durocher alias Talk, der erstmals mit seiner Hit-Single „Run Away to Mars“ von sich hören gemacht hat, steht beim Southside auf der Bühne.

Ebenfalls aus Kanada reist Ruby Waters an, deren Folk-Indie-Pop-Crossover unter anderem mit einem Juno Award ausgezeichnet wurde. Zuletzt ist auch die Sängerin FLØRE angekündigt, die vor allem Dark-Pop mit nach Neuhausen bringt.

Voting für „Gamechanger“-Contest

Ebenfalls auf der Bühne des Festivals, das vom 21. bis zum 23. Juni stattfindet, stehen werden die Gewinner-Acts des „Gamechanger“-Contests: Der Nachwuchswettbewerb soll insbesondere Flinta*-Artists eine Bühne geben. Das Akronym Flinta* steht für Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender Personen. Das Voting dafür läuft noch bis zum 3. April.

Neue Preisstufe ab 4. April

Laut Veranstalter sei die Nachfrage nach Tickets immer noch ungebrochen hoch: So seien bereits 90 Prozent der verfügbaren Festivalpässe verkauft. Aktuell gibt es die Tickets für 279 Euro. Ab Donnerstag, 4. April, greift um 12 Uhr die finale Preisstufe mit 299 Euro.