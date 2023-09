Jetzt kann die Vorfreude auf das Southside 2024 beginnen. Denn Veranstalter Scoprio hat die ersten Bands bekanntgegeben. Neben K.I.Z, Bring Me The Horizon und Avril Lavigne kommt auch Ed Sheeran zu den Zwillingsfestivals Southside und zum Hurricane vom 21. bis 23. Juni.

Ed Sheeran exklusiv in Neuhausen und Scheeßel

Ed Sheeran gehört zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Er hat bislang 45 Millionen Alben verkauft, mehrere Grammys sowie unzählige Auszeichnungen eingefahren.

Der vom heutigen König Charles mit dem „Order of the British Empire“ ausgezeichnete Künstler hat so ziemlich alles erreicht, was möglich ist ‐ und ist trotzdem nett und nahbar geblieben, heißt es in einer Pressemitteilung von Scoprio.

Dieses Jahr ist sein sechste Studioalbum „Subtract“ erschienen. Die Auftritte von Sheeran in Neuhausen und Scheeßel sind 2024 seine einzigen bei einem Festival in Deutschland.

Hip Hop, den auch Punks hören können

K.I.Z haben bewiesen, dass ihnen mit Hip-Hop, den auch Punks hören können, die Quadratur des Kreises gelungen ist. Ihre Formel dafür?

Satire, Provokation und Texte über Themen, die sich andere nicht anzufassen trauen. Intelligente Texte, die jeder zu verstehen glaubt ‐ nur halt immer anders.

Allein daran lässt sich die große Kunst dieser Formation erkennen, wenn man nicht härtere Währungen wie regelmäßige Platzierungen an der Chartspitze zurate ziehen will. Exklusiv zu erleben sein werden sie 2024 nur beim Hurricane und Southside Festival.

Noch eine britische Band kommt

Ebenfalls aus Großbritannien reisen Bring Me The Horizon an. Mit Sheeran verbindet sie ihre denkwürdige Brit Award-Kollaboration, die als Musterbeispiel für die musikalische Wandelbarkeit des Quintetts aus Sheffield gelten kann. Bring Me The Horizon sind bereits seit 2004 aktiv und eine Instanz im Metalcore, aber auch darüber hinaus.

Kein Wunder, denn die Formation versteht sich darauf, für sangliche und tanzbare Hymnen keinen Deut ihrer Härte zu opfern. schreibt Scoprio. Mit dem unmittelbar bevorstehenden Release ihres neuen Albums „Nex Gen“ fällt ihr Auftritt beim Hurricane und Southside Festival in eine spannende Zeit.

Avril Lavigne präsentiert Album „Love Sux“

Avril Lavigne ist im kommenden Jahr ebenfalls exklusiv bei den Zwillingsfestivals in Scheeßel und Neuhausen ob Eck zu Gast. Seit mehr als 20 Jahren global erfolgreich, war sie eine Pionierin der female-driven Pop-Punk-Welle zu Beginn des Jahrtausends. Heute, acht Grammy-Nominierungen und sieben Alben später, ist sie zu einer Ikone geworden, die ihren Einfluss für verschiedene philanthropische Zwecke nutzt.

Ihre Fähigkeit, Pop-Punk-Hymnen zu produzieren, die zum Soundtrack in Skateparks, Clubs und Partys auf der ganzen Welt geworden sind, hat sie in dieser Zeit weiter kultiviert. Ihr jüngstes Album „Love Sux“ stürmte 2022 global in die Charts und hält auch live all das, was man von der Kanadierin erwarten darf.

Der Dachs kommt

Neben diese Acts steht auch das Festival-Tier fest: ein grüner Dachs!