Bis die ganze Scheune tanzt

Von Stubenmusik über Blech– und Alphornbläser, Mundharmonika–Gruppen bis hin zu traditioneller Danzmusik — am Sonntag, 3. September, erklingt zum Volksmusiktag wieder das gesamte Programm im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck.

30 Volksmusikgruppen aus dem ganzen Ländle zeigen laut Pressemitteilung ihr Können und bringen die traditionelle Volksmusik in Häuser, Stuben und Scheunen des Museums. In Kooperation mit dem Landesmusikrat Baden–Württemberg wird der Tag zum 25. Mal stattfinden. Um 14 Uhr gibt es am Dorfplatz eine kurze Feierstunde zum Jubiläum.

Mit dabei sind in diesem Jahr verschiedenste Gruppen. Zudem können Erwachsene und Kinder an Singstunden und kleinen Tanzkursen teilnehmen. Dabei werden längst vergessene Melodien und Texte wieder neu entdeckt oder die Grundschritte für Volkstänze erlernt. Diese neuen Fähigkeiten können dann direkt auf dem Dorfplatz auf dem Tanzboden unter Beweis gestellt werden.

Welche faszinierenden Fähigkeiten im Instrumentenbau stecken, zeigen mehrere Handwerker. Ob Lauten oder Geigen, die Instrumentenbauer stellen ihre Kunstfertigkeit unter Beweis und lassen sich gerne über die Schulter schauen. Kinder und natürlich auch Erwachsene können zudem einfache Instrumente selbst basteln. Der Volksmusiktag ist laut Mitteilung die größte Veranstaltung in Baden–Württemberg, zu der traditionelle schwäbisch–alemannische Volksmusik gespielt wird.

Yannick Traut, Wirt des „Gasthauses Hotel zum Kreuz“ in Stetten am kalten Markt, bietet regionale Gerichte und Kuchen an. Die Landfrauen Neuhausen kochen Linsensuppe und backen Waffeln. Zudem gibt es Museumswurst und Dünnele aus dem Backhäusle.

Traditionell treffen sich bereits am Samstagabend, 2. September, Musiker und Musikbegeisterte zum „Danzbodaglüha“. Ab 19 Uhr wird im Schafstall getanzt. Der Eintritt ist an diesem Abend frei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich, da nur ein gewisses Platzkontingent zur Verfügung steht. Die Anmeldung erfolgt unter inf[email protected] oder unter Telefon 07461/9263200.