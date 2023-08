Bindemäher erntet Weizen wie früher

Bei hochsommerlichen Temperaturen gab es auf einem Feld bei Neuhausen ob Eck Erntearbeiten wie früher zu sehen: Jürgen Thiel und Samuel Schilling vom Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck mähten in der Nähe des Feuerwehrmagazins mit einem alten Bindemäher einen Weizenacker (Foto: Karl–Heinz Reizner) und brachten die gebundenen Garben mit einem großen Leiterwagen ins Museum. Dort werden sie an der Kirbe mit der Dreschmaschine oder bei museumspädagogischen Projekten von Schülerinnen und Schülern mit Dreschflegeln gedroschen. In der geschichtlichen Entwicklung der Landtechnik wurde der Bindemäher durch den Mähdrescher ersetzt.