Neuer Vorstand bei den Akkordeonfreunden Tuttlingen

Nach 29 Jahren als 1. Vorsitzender hat Werner Diener sein Amt in jüngere Hände gegeben. Bei der Jahreshauptversammlung der Akkordeon-Freunde Tuttlingen wurde Matthias Bieligmeyer einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt. Werner Diener wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Im Übrigen ist die Vorstandschaft personell unverändert.

Bei der Jahreshauptversammlung 2022 der Akkordeon-Freunde Tuttlingen konnten zahlreiche Mitglieder geehrte werden. Für das aktive Musizieren ehrte der Deutsche Harmonikaverband für zehn Jahre Bernhard Glöggler (DHV Nadel silber), die Verdienstnadel in Gold für 50 Jahre ging an Stefan Kappeler und Peter Schwarz, die Ehrennadel Gold für 60 Jahre an Manfred Huber.

Der Verein selbst ehrte Georg Binder für 25 Jahre (Silber) und Egon Hilzinger, Anita Huber und Michaela Ulrich für 45 Jahre (Platin) Mitgliedschaft.

Die Mitgliederzahlen sind nach der Corono-Zwangspause stabil. Auch die musikalischen Auftritte haben in 2022 wieder Fahrt aufgenommen. Das 1. Orchester unter der Leitung von Elvira Hünecke startete im vergangenen Vereinsjahr mit einem Auftritt im Juli auf dem Marktplatz, bei dem auch neues Publikum angesprochen wurde. Die Akkordeonfreunde waren glücklich im Oktober, eines der wenigen Konzerte in der Stadthalle Tuttlingen durchführen zu können, bevor der Virus die Veranstaltungen wieder eingeschränkt hat. Das Konzert unter Mitwirkung einer jungen Gesangsgruppe der Musikschule Tuttlingen und unter der Leitung von Nicole Fazler war gut besucht, so dass sich das 1. Orchester und das Hobbyorchester unter der Leitung von Bernd Glück vor Publikum gut präsentieren konnten. Beim Adventsmarkt im Dezember besserten die Akkordeonfreunde mit einem Waffelverkauf den Kassenstand auf.

Werner Diener führte den Verein fast drei Jahrzehnte souverän mit viel Enthusiasmus. Auf eigenen Wunsch trat er als Vorsitzender zurück. Matthias Bieligmeyer, Spieler des 1. Orchesters, wurde zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Peter Schwarz als zweiter Vorstand dankte Diener für seinen jahrzehntelangen, überdurchschnittlichen Einsatz für den Verein. Als Abschiedsgeschenk erhielt Diener eine Gartenbank. Bei seiner Ehefrau Hildegard Diener, die ihn tatkräftig unterstützt, bedankten sich die Mitglieder mit einem Blumenstrauß.