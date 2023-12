Neuer Standort für die Aldinger Buchbox

Die Aldinger Buchbox ist jetzt noch attraktiver. Sie hat ein neues Regal und eine professionelle Beschriftung bekommen.

Einige haben es vielleicht schon entdeckt. Die Buchbox hat einen neuen Platz bekommen. Sie befindet sich jetzt in der Bushaltestelle Rathaus am Bürgerhaus. Es ist hell, freundlich, geschützt und das neue Regal ist großzügiger. Nach fünf Jahren ihres Bestehens ist die Buchbox am richtigen Platz angekommen und wird sicherlich auch weiterhin einen regen Zulauf haben. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, Kinderbücher, Kochbücher, Bildbände und Sachbücher vorhanden. Das Regal wird regelmäßig gepflegt und bietet nicht nur ein vielfältiges Angebot an Lese- und Bildungsstoff sondern soll auch immer ordentlich und sauber gehalten werden. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist, und mitnehmen, was gefällt - kostenlos. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Ab Mitte Januar 2024 können wieder Bücher angenommen werden. Es kann auch abgeholt werden (Umkreis Aldingen).

Das Buchbox-Team bedankt sich ganz herzlich bei der Gemeinde Aldingen, insbesondere bei Herrn Bürgermeister Fahrländer und Herrn Hafner vom Bauamt. Sie können sicher sein, dass die Förderung und Unterstützung des Projektes Buchbox auf uneingeschränkte Zustimmung der Bevölkerung stößt. Dies wird aus dem Lob der Besucher und der sehr guten Inanspruchnahme des Angebots immer wieder deutlich.

Weitere Infos bei Elly Wagg-Langmeier 07424-84957 (AB) und Rita Rechlin 07424-85002 (AB).