Neuer Pausenspielgerätewagen für die Schrotenschule

Am Tag der Einschulung der neuen Erstklasskinder wurde vom Förderverein der Schrotenschule ein ganz besonderes Geschenk an die Schule übergeben: Die Kinder haben einen neuen Pausenspielgerätewagen geschenkt bekommen. Dieser wurde von engagierten Mitgliedern des Fördervereins aus einem neu gekauften Lagerwagen für die Industrie selbst umgebaut und er ist sehr viel stabiler als es das letzte Modell gewesen ist.

Gleichzeitig wurde am Tag der Einschulung noch unter den anwesenden Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden der Schulänfanger und Schulanfängerinnen kräftig um Spenden geworben, um den neuen Spielgerätewagen mit neuen Pausenspielgeräten zu bestücken. Die anwesenden Erwachsenen haben äußerst großzügig gespendet und es kam eine große Summe an Bargeld zusammen, die nun zweckgebunden in neue Spielgeräte investiert wurde. Am Donnerstag, 10. Oktober, wurden die neuen Spielgeräte nun an die Schulleitung übergeben und gleich im Pausenspielgerätewagen verstaut. Vielen Dank an die Spender.