Neue TG Kindersportschule für Kinder von drei bis sechs Jahren

Die frühzeitige Heranführung an sportliche Aktivitäten ist für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren von großer Bedeutung. Hier gilt das Motto — Früh beginnen, rechtzeitig spezialisieren! Sport und Bewegung sind ein elementarer Grundstein für eine gesunde Entwicklung. In diesem Alter wird die Basis für die motorische, sozial–emotionale und geistige Entwicklung geschaffen. Ein stabiles „Gerüst“, das später gestärkt und ausgebaut werden kann. Steht dieses „Gerüst“ nur auf wackeligen Beinen, muss in der weiteren Entwicklung permanent korrigiert und ausgebessert werden. In der Kindersportschule wird die genannte Basis entwickelt.

Die TG Kindersportschule bietet den idealen Raum, Kinder vielseitig zu fördern, ohne sich ausschließlich auf eine spezielle Sportart zu konzentrieren. Mit einem speziell auf diese Altersgruppe ausgerichteten Konzept, pädagogisch und professionell angeleitet, schafft sie den Kindern die Basis für ein starkes Grundgerüst. Mit zunehmendem Alter kristallisieren sich bei den Kindern Vorlieben und Stärken für bestimmte Sportarten heraus. Die Kindersportschule bietet hier eine Möglichkeit, durch wechselnde sportliche Anreize zum Ausprobieren und Kennenlernen. Es werden vielseitige Impulse gesetzt. Die Kinder können durch Ausprobieren ihre sportlichen Vorlieben entdecken, die dann in den jeweiligen Abteilungen der TG ausgeübt werden können.

Der Einstieg in die Kindersportschule ist stets zu Monatsbeginn möglich, sofern noch Plätze vorhanden sind. Infos und Anmeldung über unsere Homepage www.tg–tuttlingen.de oder die Geschäftsstelle unter 07461/71504, Mail: [email protected]