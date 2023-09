Neue Lehrerinnen und Lehrer am Gymnasium Trossingen

Zum Schuljahresbeginn begrüßt das Gymnasium Trossingen zwölf neue Lehrerinnen und Lehrer. Für vier der Kollegen bleibt es ein Heimspiel, denn erstmals konnten alle vier Referendare vom Gymnasium Trossingen als ihrer Ausbildungsschule übernommen werden: So gehören nun Eva Lorse (Mathe, Biologie), Rumeysa Öz (Französisch, Deutsch), Selina Steinich (Deutsch, Sport) und Charalampos Kiriakidis (Italienisch, Englisch) fest zum Kollegium.

Mit den Fächern Chemie und Mathe kommt Linda Böhnig an das Gymnasium Trossingen. Die gebürtige Talheimerin kehrt nach ihrem Referendariat in Haigerloch in ihre Heimat zurück.

Die Fachbereiche Biologie und Musik verstärkt Linda Geiger, die die Stadt Trossingen bereits aus ihrer Studienzeit an der Musikhochschule kennt.

Jana Hägele absolvierte ihr Referendariat mit den Fächern Mathe und Englisch am Ellenrieder–Gymnasium in Konstanz und tritt nun ihre erste Stelle an.

Nach verschiedenen Auslandschuljahren in Übersee zieht es Julia Hansch nun mit ihren Fächern Englisch und Gemeinschaftskunde in ihre Heimat.

Sarah Hohe, die in Konstanz studiert und anschließend in der Region weitere Unterrichtserfahrung gesammelt hat, unterrichtet Deutsch und Geschichte.

Seit vergangenem Schuljahr kann Latein ab Klasse 6 wahlweise als zweite Fremdsprache gelernt werden. Für den dadurch entstandenen Bedarf an weiteren Lehrkräften konnte Anna Rimann gewonnen werden, die außerdem noch Französisch und Kunst unterrichtet.

Auch Michael Bellinger, der nach seinem Auslandsschuldienst in Tallin mit seiner Familie nach Deutschland zurückgekehrt ist, verstärkt die Fachschaft Latein und unterrichtet zusätzlich Mathe.

Frank Merten wechselt nach langjähriger Tätigkeit in Schwenningen mit seinen Fächern Deutsch und Sport nach Trossingen.

Die Studienreferendare Magali Argaud (Französisch, Geschichte), Leonie Betzler (Englisch, Geographie) und Simon Krüger (Englisch, Italienisch), die im Januar ihr Referendariat am Gymnasium Trossingen begonnen haben, erteilen innerhalb ihrer Ausbildung jetzt selbständigen Unterricht.