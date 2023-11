Neue Kleinkindgruppe „Koalabären“ eröffnet

Kürzlich konnte in unserem Kindergarten St. Josef nach intensiver Vorarbeit unsere neue Kleinkindgruppe eröffnen. Das „Anspiel“ der „Koalabären“ wurde von den beiden ersten Kindern sehnlichst erwartet. Auch das Erzieherinnen-Team, die Gemeinde und Kirchengemeinde freuen sich sehr über die geschaffene Möglichkeit.

Die Bedarfsplanung der Gemeinde Balgheim in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten hat ergeben, dass die Kindergartenplätze jetzt und in den kommenden Jahren nicht für alle Balgheimer Kinder ausreichen werden. Um jeden Platz in den drei Kindergartengruppen zu besetzen, werden mit Start der neuen Kleinkindgruppe keine Kinder unter drei Jahren mehr in den Kindergartengruppen betreut. Um dennoch so vielen Kindern wie möglich die Chance auf Betreuung zu bieten, konnte die Genehmigung einer weiteren Kleinkindgruppe in den vorhandenen Räumen erreicht werden.

Nach Abstimmungen mit der Diözese, dem Gesundheitsamt und der Erweiterung der Betriebserlaubnis, sowie der Einstellung von Personal wurden die Gruppenräume umfangreich umgebaut und ausgestattet.

In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Lehr wurden Schreiner-, Sanitär- und Elektroarbeiten vergeben: Der ehemalige Putzraum wurde zu einem grünen, kinderfreundlichen Wickelraum umgebaut. Es wurde ein Kinder-WC und Kinder-Waschbecken montiert. Die Türen wurden im Einklang mit dem Schutzkonzept durch Glastüren ersetzt. Gleichzeitig wurden Kleinkindstühle, Tische, Regale und allerhand Spielsachen für die neue Gruppe angeschafft. Die noch fehlenden bunten Schaumstoffbetten werden in den nächsten Tagen geliefert.

Die neuen Räumlichkeiten bieten Platz für weitere neun Kinder im Alter von einem bis drei Jahren. Bereits im April wird das achte von neun möglichen Kindern aufgenommen. Der Kindergarten hat damit Platzkapazitäten für insgesamt 94 Kinder in fünf Gruppen.