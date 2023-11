Neue Atemschutzträger im Landkreis ausgebildet

Neue Atemschutzgeräteträger bestehen die schwere Prüfung. 10 Feuerwehrmänner und 4 Feuerwehrfrauen haben in Tuttlingen erfolgreich den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger absolviert. Die Ausbilder des Landkreises, Jordan Sattler (Fridingen), Martin Mayr (Wehingen) Andreas Deutschendorf und Oliver Rees (beide Spaichingen) vermittelten im Atemschutzzentrum in 25 Stunden Theorie und Praxis den richtigen und sicheren Umgang mit Atemschutzgeräten.

Vom 07. bis 18. November 2023 wurde im Atemschutzzentrum in Tuttlingen ein Lehrgang für neue Atemschutzgeräteträger durchgeführt. Den 14 Feuerwehrleuten aus verschiedenen Teilen des Landkreises wurden in dem 25-stündigen Lehrgang Theorie und Praxis für den richtigen und sicheren Umgang im Atemschutzeinsatz vermittelt.

Neben den theoretischen Unterrichtsthemen, wie z.B. Rechtsgrundlagen oder Atemgifte, fanden auch zahlreiche Einsatz- und Belastungsübungen statt. Highlight war die zum Abschluss des Lehrgangs stattfindende Übung im Brandcontainer. Hier wurde das in den Tagen zuvor gelernte und angeeignete Wissen in die Tat umgesetzt und praktisch - gegen echtes Feuer - angewandt. In Zweiertrupps meisterten die neuen Atemschutzgeräteträger auch diese Übung problemlos.

Die neuen Atemschutzgeräteträger sind:

Brand Philipp, Brand Mia-Sophie, Medved Nina (Fw-Emmingen-Liptingen) Bührer Isabel, Hipp Dominik(FW-Fridingen) Burkarth Phil, Krüger Kris, Schneider-Strittmatter Philipp (FW-Immendingen) Butschle Jonas (FW-Ippingen) Hüttermann Moritz, Wenzler Florian (FW-Balgheim) Huber Luca (FW-Bubsheim) Ruhnau Simon (Fw-Spaichingen) Schmissrauter Laura (Fw-Gosheim).