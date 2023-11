neoBrass begeistert in Spaichingen

Am Sonntag, 12. November, begrüßten die fünf Musiker musikalisch ihre Zuhörer im voll besetzten Saal mit „El Toro“, dem temperamentvollen Stück des Komponisten Felix Hirn. In einer Originalkomposition von Jaques Loussier erklang der 2. Satz aus Cheval de feu. Mit der viersätzigen Sonata „Saint Mark“ von Tomaso Albinoni endete der klassische Konzertteil und die Musiker setzen mit der „Hansi Polka“ von Leonard Paul den völligen Kontrast um zu zeigen, dass in dieser Besetzung jedes Genre gespielt werden kann. „Mr. Jums“ von Chris Hazell hieß das folgende Stück. Die Musiker des Ensembles stellte Rainer Benner während des Konzertes nach und nach vor. Annika Depfenhart ist seit diesem Jahr beim Quintett und spielt Waldhorn. Die Tuba wird von Sebastian Patzelt gespielt. „Means that you’re Grand“ von Jérome Naulais und „Stand by me“ von Ben E. King hießen die beiden nächsten Stücke. An der ersten Trompete war Bálint Takacs und an der Posaune Andreas Spiegelhalder zu hören. „Four Hits for Five“ hieß das letzte Musikstück des Programms. Als Zugabe hörten die Zuhörer „Bugler’s Holiday“ und „Irgendwo auf der Welt“. Über den heftigen Applaus zum Schluss und Standing Ovations freuten sich die Musiker sehr.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.